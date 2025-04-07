股災重創「一天慘失3900萬」張鈞甯發聲了！　認購生技股原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

全球股市受川普關稅政策影響，台股7日開盤即重挫2000點，因投資生技股藥華藥而被封為「女股神」的張鈞甯，也受到此次股災波及，她一度被估算獲利超過1億元，今日藥華藥股價跌停，僅一天就蒸發3900萬元，對此她也透過經紀公司回應了。

▲張鈞甯曾被封女股神。（圖／記者周宸亘攝）

張鈞甯2022年以6016萬元的價格，按每股235元的私募價格，認購藥華藥256張股票，上月初藥華藥股價飆升至635元，被估算獲利超過1億元。然而，今日藥華藥股價跌停至482.5元，僅此一日，她的持股價值蒸發約3900萬元，雖然此次股災造成她部分持股價值下滑，但由於買入成本為每股235元，整體而言，她目前仍保有約6000萬元的投資收益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張鈞甯曾被封女股神。（圖／記者林敬旻攝）

對此，張鈞甯被問到是否確實慘賠3900萬元，或是是否有給予其他股友建議，她也透過經紀公司發聲「投資是個人行為，經紀公司也不會過問。謝謝關心」，態度相當低調。

▲張鈞甯曾被封女股神。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，張鈞甯先前參加記者會被問到股票相關話題時，僅回應「誤會大了！不要聽信江湖傳言，裡面有很多不能說的秘密。」透露當初選擇投資藥華藥的原因，並非單純為了財務報酬，而是希望藥華藥的研發能對疾病治療有所幫助，進而造福更多人。