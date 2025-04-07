韓推「金秀賢防止法」連署7天就達標！　5萬人參與請願內容曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓男星金秀賢近期捲入與已故女星金賽綸的戀情爭議，遭指控在女方未成年時與其交往，雖然金秀賢多次嚴正否認指控，仍難以平息輿論質疑。日前有南韓人民發起請願，希望推動「金秀賢防止法」（現已修改為「OOO防止法」），該請願案7天內就累積超過5萬人連署，突破送交國會討論的門檻。

▲金秀賢近期深陷與未成年人交往疑雲。（圖／路透）

據南韓國會請願官網顯示，該請願案希望強化強制性交相關法律對未成年的保護。請願書中表示，「目前相關法律的保護對象僅限13到16歲的未成年人，導致OOO無法被懲罰」，因此要求將年齡上限由16歲調高至19歲，同時加重對加害者的處罰，由原先的「性騷擾處以罰金、強制性交處以2年以上有期徒刑」，改為「性騷擾處以2年以上有期徒刑、強制性交處以5年以上有期徒刑」。

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據了解，南韓刑法於2020年修改法規，規定年滿19歲以上的成年人，若與13歲以上、16歲以下的未成年人發生性行為，無論未成年的一方是否同意，成年者都將被以強制性交罪論處。

▲請願書連署已突破5萬人。（圖／翻攝自南韓國會請願官網）



據南韓法律規定，請願書開放連署的期限為30日，不過南韓民眾對該請願案反應相當熱烈，僅用了7天時間，就達成送交國會的「5萬人連署」門檻，截至今（7日）下午4點為止，已有超過51100人參與請願連署。