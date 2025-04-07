獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」幸運躲過

▲王宥忻身家上億。（圖／財富女神提供）



記者翁子涵／台北報導

財富女神王宥忻30歲前就成為億萬富翁，事業觸角橫跨各領域且擁有十億身家，多方發展的她近期更跨足將經營自媒體，近年更把房地產投資觸角伸向杜拜、曼谷等地，而今（7日）台股大崩盤，盤中崩跌逾2000點，被稱史上最慘，問及是否也成為股災受災戶？王宥忻透露自己幸運躲過一劫。

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▲王宥忻躲過這波股災 。（圖／財富女神提供）



財富女神王宥忻分享：「一直以來我都盡量關注全球政經局勢對資產配置的影響。2023年因應不確定性升高，我選擇採取較為保守的『現金為王』策略，將股票部位控制在資產的2%以內，也因此較幸運地避開了本輪股市的劇烈波動。我認為資產配置是財務風險控管中很重要的一環。

王宥忻表示自己目前股票持股大概2000萬，「2023開始減少持股，不是不看好該公司或產業，而是因為景氣循環、加上局勢不穩定，而減少持股。股票沒有賣出，帳面上就沒有虧損的問題，這幾年會選擇領股利，也比放在銀行裡提頭划算，會等景氣復甦期，自己才會調整資金在股市當中。 目前是現金為王的策略，才可以買更多價格相對便宜的優質股。」

面對全球股災，各界投資者哀號聲不斷，王宥忻也以過來人經驗建議：「投資是一場長期的修煉，建議大家培養風險意識，定期檢視自己的資產配置，尋求在穩健與成長之間的平衡。自己持續分享財商教育，幫助更多人建立正確的理財觀念，提升面對市場波動的應變能力。」

