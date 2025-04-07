《黑暗榮耀》電棒捲惡女要來台灣了！　辛叡恩5月會粉絲：想去動物園

記者吳睿慈／台北報導

南韓女演員辛叡恩過去曾在《黑暗榮耀》飾演惡女，拿著電棒捲霸凌同學，精湛演技令人氣得牙癢癢，獲得觀眾肯定。戲外性格傻萌的她，與戲內形象反差大，反而受到很多粉絲喜愛，她7日宣佈好消息，她出道後首度訪台舉辦粉絲見面會，她開心表示：「想到能與粉絲們共度時光，已經感到既興奮又開心了，期待我們能一起度過愉快而珍貴的時刻。」

▲辛叡恩出道後首度訪台，期待與台粉相見。（圖／網銀國際影視提供）



辛叡恩經常親自回覆留言，這次來台舉辦見面會，終於能見到台灣的銀河（粉絲名稱），非常期待為粉絲展現更多不同面貌，謙虛地說：「特別想向台灣粉絲學習語言，學會在台灣必須要知道的語言跟表達方式。」若行程允許，也希望去看看《不能說的秘密》拍攝地，也想逛夜市、十分老街，還有到台北動物園看熊貓。

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▲辛叡恩雖是以惡女角色爆紅，但實際性格很圈粉。（圖／翻攝自辛叡恩IG）



辛叡恩演藝之路聲勢近年急速起飛，原本多以鄰家女孩角色居多的她，在全球爆紅韓劇《黑暗榮耀》演出高中時期朴涎鎮，變身帶頭霸凌的富家千金，讓觀眾對她氣得牙癢癢，也留下深刻印象，成為她的生涯代表作。

接著在現象級韓劇《正年》劇中挑戰「許英諝」一角，帥氣地韓國傳統曲藝之美傳遞給全球觀眾，最後唱出最高收視率16.5%，奠定辛叡恩韓國新生代女神的地位。這次首度訪台，辛叡恩預計在5月10日於三重綜合體育館2樓與粉絲見面，票價、售票日待公布。