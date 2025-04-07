ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《黑暗榮耀》電棒捲惡女要來台灣了！　辛叡恩5月會粉絲：想去動物園

記者吳睿慈／台北報導

南韓女演員辛叡恩過去曾在《黑暗榮耀》飾演惡女，拿著電棒捲霸凌同學，精湛演技令人氣得牙癢癢，獲得觀眾肯定。戲外性格傻萌的她，與戲內形象反差大，反而受到很多粉絲喜愛，她7日宣佈好消息，她出道後首度訪台舉辦粉絲見面會，她開心表示：「想到能與粉絲們共度時光，已經感到既興奮又開心了，期待我們能一起度過愉快而珍貴的時刻。」

▲辛叡恩出道後首度訪台，期待與台粉相見。（圖／網銀國際影視提供）

▲辛叡恩出道後首度訪台，期待與台粉相見。（圖／網銀國際影視提供）

辛叡恩經常親自回覆留言，這次來台舉辦見面會，終於能見到台灣的銀河（粉絲名稱），非常期待為粉絲展現更多不同面貌，謙虛地說：「特別想向台灣粉絲學習語言，學會在台灣必須要知道的語言跟表達方式。」若行程允許，也希望去看看《不能說的秘密》拍攝地，也想逛夜市、十分老街，還有到台北動物園看熊貓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲辛叡恩。（圖／翻攝自辛叡恩IG）

▲辛叡恩雖是以惡女角色爆紅，但實際性格很圈粉。（圖／翻攝自辛叡恩IG）

辛叡恩演藝之路聲勢近年急速起飛，原本多以鄰家女孩角色居多的她，在全球爆紅韓劇《黑暗榮耀》演出高中時期朴涎鎮，變身帶頭霸凌的富家千金，讓觀眾對她氣得牙癢癢，也留下深刻印象，成為她的生涯代表作。

接著在現象級韓劇《正年》劇中挑戰「許英諝」一角，帥氣地韓國傳統曲藝之美傳遞給全球觀眾，最後唱出最高收視率16.5%，奠定辛叡恩韓國新生代女神的地位。這次首度訪台，辛叡恩預計在5月10日於三重綜合體育館2樓與粉絲見面，票價、售票日待公布。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

推薦閱讀

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

張鈞甯股票「1天蒸發3900萬」！上月才獲利1億　認購256張曾封女股神

張鈞甯股票「1天蒸發3900萬」！上月才獲利1億　認購256張曾封女股神

夢多穩交4年前凱渥模特兒！認「養了3個孩子」　鬆口結婚進度

夢多穩交4年前凱渥模特兒！認「養了3個孩子」　鬆口結婚進度

台股暴跌重災戶！李燕老公「賠掉一台國產車」　她見慘狀也嚇壞

台股暴跌重災戶！李燕老公「賠掉一台國產車」　她見慘狀也嚇壞

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

千千突認「今年累積蠻多失敗」　罕吐失落心聲：努力但沒成功

千千突認「今年累積蠻多失敗」　罕吐失落心聲：努力但沒成功

唐綺陽運勢／天蠍「感情恐有競爭者」獅子易爭吵！水瓶用腦過度

唐綺陽運勢／天蠍「感情恐有競爭者」獅子易爭吵！水瓶用腦過度

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

阿滴為錫蘭緩頰！　接受道歉「40分鐘通話解開誤會」網嘆：太善良

阿滴為錫蘭緩頰！　接受道歉「40分鐘通話解開誤會」網嘆：太善良

林襄白襯衫搭黑絲化身OL　「露腰曬長腿」火辣曲線全看光

林襄白襯衫搭黑絲化身OL　「露腰曬長腿」火辣曲線全看光

獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」幸運躲過

獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」幸運躲過

4年燒光800萬積蓄！　男歌手無預警宣布：正式告別歌壇

4年燒光800萬積蓄！　男歌手無預警宣布：正式告別歌壇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

張鈞甯股票「1天蒸發3900萬」！上月才獲利1億　認購256張曾封女股神

夢多穩交4年前凱渥模特兒！認「養了3個孩子」　鬆口結婚進度

台股暴跌重災戶！李燕老公「賠掉一台國產車」　她見慘狀也嚇壞

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

千千突認「今年累積蠻多失敗」　罕吐失落心聲：努力但沒成功

唐綺陽運勢／天蠍「感情恐有競爭者」獅子易爭吵！水瓶用腦過度

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他關掉

阿滴為錫蘭緩頰！　接受道歉「40分鐘通話解開誤會」網嘆：太善良

林襄白襯衫搭黑絲化身OL　「露腰曬長腿」火辣曲線全看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

辛叡恩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不捨老友一一離世！　68歲資深藝人圓夢獻出「第一次」
  2. 黃鐙輝受股災重創「一天慘失七位數」　親給建議：不要急著抄底！
  3. 以為股票APP壞了！呂文婉驚「開盤即收盤」　狂接友來電：哀鴻遍野
  4. 木村拓哉訪台！攜手Simply新普利夜酵素掀起夜間代謝風潮　來台搭配夜酵素一覺好眠、期待品味當地美食
  5. 黃牛票沒成交也會罰！北市女PO網賣演唱會票　遭重罰47萬
  6. 台股跌2000點吳怡霈看傻！　曝股市老手爸「幾十年沒見過」：大家撐住
  7. 胡瓜寒冬送暖！子弟兵揭他暖舉「主動關心收入」提攜後輩不遺餘力
  8. 獨／台股血洗2065點超慘！　王宥忻持股2千萬「1關鍵策略」幸運躲過
  9. 侯昌明看腳本突遭賞巴掌！　經紀人得知對方身份「震驚反應曝光」　
  10. 《黑暗榮耀》電棒捲惡女要來台灣了！　辛叡恩5月會粉絲：想去動物園

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366