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阿滴為錫蘭緩頰！　接受道歉「40分鐘通話解開誤會」網嘆：太善良

記者劉宛欣／綜合報導

網紅錫蘭先前曾為脫口「國外很少人知道Taiwan」，傾向使用「中華文化」一詞而引發爭議的鍾明軒發聲，還為此在直播中打電話質問阿滴為何發文「8成外國人知道台灣」，而近期另一網紅愛莉沙沙因「Taiwan聽成塔利班」事件而遭圍剿，他則是替愛莉莎莎說話，不少人批評他雙標，他為此發文澄清，自己早已為搞錯阿滴意圖道歉，而阿滴也在該貼文底下留言緩頰。

▲阿滴在錫蘭的貼文底下留言。（圖／翻攝自Threads）

▲阿滴為錫蘭緩頰。（圖／翻攝自阿滴、錫蘭IG）

錫蘭6日在遭質疑後，發文解釋直播中打電話質問阿滴一事，阿滴在該文發出後不久，晚間也留言為錫蘭緩頰道「錫蘭除了在直播上跟我道歉之外，在隔幾天的另一個直播中，也持續向他的觀眾幫忙澄清我被誤會的地方。那通40分鐘的電話我們講開了很多，我也已經接受他的道歉了～」，證實錫蘭的說法。

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▲阿滴在錫蘭的貼文底下留言。（圖／翻攝自Threads）

▲阿滴在錫蘭的貼文底下留言。（圖／翻攝自Threads）

不過，此次愛莉莎莎在印度發生的「Taiwan聽成塔利班」事件，引起許多人撻伐批評，因此即使阿滴出面幫腔，仍有許多人心疼阿滴「希望你朋友沒有私下拜託你來幫忙說話」、「阿滴人真好，要是你完全沒準備，直播就是你被黑了。錫蘭現在還在幫說謊的愛莉莎莎說話」、「阿滴你真的太善良了」、「其實真的不論是誰講了什麼話，重點在於他都在站在為台灣發聲的對立面」。

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