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KISS OF LIFE「模仿黑人女友」挨批種族歧視！　手寫信認錯致歉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團KISS OF LIFE的美式酷辣風格深受許多粉絲喜愛，成功在女團百家爭鳴的時代靠獨特風格闖出一片天，不料，她們近日卻因為在慶生影片中，模仿「黑人饒舌歌手女友」，捲入了種族歧視爭議，為此透過親筆信向大眾表達歉意。

▲KISS OF LIFE發出全英文道歉信。（圖／翻攝自KISS OF LIFE官方Instagram）

▲KISS OF LIFE為模仿黑人女友道歉。（圖／翻攝自KISS OF LIFE官方Instagram）

KISS OF LIFE於6日透過官方社群媒體發佈了一封以英文撰寫的親筆信，內容寫道：「對於讓粉絲失望，我們真心地致上歉意。」團員在信中表示：「我們的本意是想展現我們對Old School嘻哈的熱愛，因為那對我們的音樂有著深遠的影響。」但她們也坦承：「我們在表現這個概念時過於誇張，也因此意識到自己的文化敏感度不足。我們對自己的行為負起全部責任，並承諾會努力改進。」

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▲KISS OF LIFE發出全英文道歉信。（圖／翻攝自KISS OF LIFE官方Instagram）

▲KISS OF LIFE發出全英文道歉信。（圖／翻攝自KISS OF LIFE官方Instagram）

她們進一步補充說：「過去幾天，我們學習並反省了自身的行為帶給他人的失望，我們對所做的選擇感到非常後悔，對於粉絲因此受到的傷害與不適，我們再次深深道歉。」

事件源自KISS OF LIFE近日的生日特別影片，她們以「黑人饒舌歌手女友」為主題進行拍攝，期間成員間使用帶有嘲諷意味的稱呼互相對話，遭海外粉絲批評帶有歧視意味，引發爭議。隨著爭議擴大，經紀公司S2娛樂公開道歉表示：「我們未能充分意識到，這樣的呈現方式可能會強化對特定族群的刻板印象。對於因此感到不適的所有人士，我們深表歉意。」

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