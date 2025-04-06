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台AV女優胎尼「約會必學3招討異性歡心」　網讚爆：體貼死了

記者王靖淳／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）上個月底在日本二度出道，首部作品一上架便在日本排行榜上表現亮眼，平時會在社群記錄生活的她，今（6）日透過IG上傳一支短片，分享在與異性約會時如何取悅對方，並提供一些她認為可以讓男性更開心及放鬆的小技巧。

▲▼胎尼。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

▲胎尼上個月底在日本二度出道。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

胎尼表示，在成為AV女優之後，有許多人會問她如何讓男生更開心。她首先建議，在和男生一起逛街或吃飯時，要記得與對方保持親密的肢體接觸，例如勾手，並且在約會過程中不停表現出讚美和欣賞對方的態度，藉此增進彼此的距離。至於開房間的環節，胎尼提到的技巧是搶先把房費付掉，甚至建議在適當的時刻，將信用卡放入對方的口袋。

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▲▼胎尼。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

▲胎尼分享3招讓男生開心的秘訣。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

影片曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「體貼死了」、「這樣男生太賺了」、「這個推，破除男生就該負擔的刻板印象。」事實上，胎尼去年2月以藝名「田井虹」進軍日本AV界，不過事後和合作片商發生糾紛，讓她赴日發展受阻，時隔一年時間，她在今年2月28日宣布在日本二度出道，並開心表示「想不到連續兩年都在228官宣出道，真的不是我決定日期的。」如今拍短片分享討男生歡心的秘訣，再度掀起網友討論。

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胎尼, 網紅, Tiny, 女優

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