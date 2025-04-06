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胡瓜穿高跟鞋「M字腿熱舞」性感畫面流出！　尬變裝皇后走秀拼了

記者孟育民／台北報導

民視每週日晚上八點《綜藝大集合》來到桃園市的桃園慈護宮，這裡香火鼎盛可是桃園人的信仰中心。節目中邀請令人驚艷的表演團體「灣島皇后」，當主持群還未反應過來，三位變裝皇后隨著音樂登場，華麗的服裝、精緻的妝容以及自信的姿態，妖豔又專業震撼了全場，女藝人們也不禁驚呼：「她們真的太美了！」胡瓜更現場換上高跟鞋比拼，性感畫面全曝光！

▲▼胡瓜（中）跟灣島皇后一同熱舞。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜（中）跟灣島皇后一同熱舞。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜（中）跟灣島皇后一同熱舞。（圖／民視提供）

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這三位變裝皇后的來歷可都不小，他們可都是各大比賽的常勝軍，其中最讓人震驚就是Yoria，在當變裝皇后之前他可是扯鈴隊的常勝軍，所以他是「全球唯一會扯鈴的變裝皇后」，今天她們也帶來了精彩的專業表演，Yoria更將自己的扯鈴技巧融入其中，而Rico與Malisa也毫不示弱，呈現了炸裂的舞蹈和專業的對嘴表演，整個現場氛圍推向高潮。

▲▼胡瓜（中）跟灣島皇后一同熱舞。（圖／民視提供）

▲變裝皇后性感熱舞。（圖／民視提供）

綜藝天王胡瓜看到三位變裝皇后都穿著細跟的高跟鞋完成了全程的表演，頓時感到非常的佩服，表示自己也想要試一試，讓大家頻頻阻止，怕大哥扭傷或摔傷，沒想到胡瓜穿上高跟鞋之後，瞬間變身成了另一個人，開始穿著高跟鞋熱舞，在眾人的慫恿下，郭忠祐與洪毛也穿上了高跟鞋，與胡瓜三人開始走秀跟熱舞，笨拙的步伐與生澀的舞姿把現場眾人惹得哄堂大笑，沒過多久三位就受不了高跟鞋帶來的「酷刑」馬上走了回來，胡瓜佩服說：「變裝皇后們真的是太厲害了，居然能在高跟鞋中自如跳舞，還能表演扯鈴」，體驗過後更直呼腿都斷了。

▲▼胡瓜（中）跟灣島皇后一同熱舞。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜軟腳。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜（中）跟灣島皇后一同熱舞。（圖／民視提供）
 

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民視, 胡瓜, 變裝皇后, 綜藝大集合

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