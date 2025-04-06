Energy唱一半突出事！　「集體身體不適」鬆口認了：有病

記者翁子涵／台北報導

Energy昨（5日）在馬來西亞舉辦《一觸即發》巡演，以超殺舞曲《Come On》、《無懈可擊》、《退魔錄》與《Here I Am》強勢開場，5人也入境隨俗特別以馬來文向大家問候，而牛奶自我介紹時分享「牛奶」的馬來文唸法與「叔叔」發音相似，阿弟也開玩笑說：「那我兒子要叫你『叔叔叔叔』？」牛奶則說：「可以叫我『Uncle叔叔』！」惹得全場哈哈大笑。

▲ Energy在馬來西亞開唱獻唱全新單曲。（圖／相信音樂提供）

Energy也在這場意義非凡的演唱會首唱全新單曲《同病相戀》，Energy說：「我們有了新的身份！最近開了Energy大藥房，我們就是藥師，專治各位疑難雜症、心情沮喪或是一直想Energy的病，今天都會把大家治好！」而Energy也特別設計巧思橋段，先是坐在舞台上裝作身體不適，逗趣地暗示自己需要「服用」這首新歌，象徵讓大家一起吸收這劑戀愛特效藥。 當青春節奏響起，他們透過歌曲站起身來象徵著復原， 5人更一起扭腰擺臀重現MV中有趣的「書偉搖」，並發送滿滿手指愛心，可愛又逗趣的畫面獲得歌迷們熱情回應，當唱到歌詞「有病喔」歌迷們也大聲的回覆「對」，台上台下的互動讓氣氛瞬間沸騰至最高潮。

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5人更獻上誠意滿滿的驚喜彩蛋，翻唱馬來西亞當地歌手梁靜茹《勇氣》與光良《童話》，除了用音樂致敬大馬，也拉近與粉絲的距離，更是掀起全場大合唱；慢歌系列的最後一首歌，Energy帶來回歸後的感動歌曲〈分合〉，粉絲們紛紛開啟手機燈打造一片閃耀星河，場面美到令人屏息。

▲ Energy獻上誠意滿滿的驚喜彩蛋，翻唱《勇氣》與《童話》。（圖／相信音樂提供）

Energy這次的馬來西亞演唱會，除了是5人出道後首次一起在大馬開唱外，也是《一觸即發》系列演唱會的最終站，接下來Energy將投入新專輯的籌備與製作，Energy說：「希望下次有機會能再來馬來西亞，帶來嶄新的演唱會內容呈現給大家！」安可曲帶來《多愛我一天》、《把手給我》等歌曲，大馬粉絲也準備特別應援，全場一起射出紙飛機寫著「無論相隔多久我們一直都在」，讓演唱會以暖暖的愛做結尾。