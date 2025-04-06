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張惠妹傲登鳥巢「超狂新紀錄」曝光！　無預警加碼「重磅喜事」粉全暴動

記者翁子涵／台北報導

張惠妹昨（5日）起一連兩天於北京國家體育場舉辦《ASMR MAXX X》巡演，征服近20萬樂迷，成為首位在鳥巢開唱的台灣女歌手，她昨一登場演唱《血腥愛情故事》就炸翻鳥巢，她感動說：「這是ASMR演唱會的第80場，我也終於來到一直想要挑戰的場館！」讓全場尖叫聲響徹雲霄，而最寵粉的是，鳥巢場居然特製了移動舞台繞場，宛如「aMEI的移動城堡」，她連嗨三首勁歌，讓網友紛紛表示：「能把鳥巢變成大型夜店的也只能是張惠妹了！」

▲▼張惠妹「ASMR Maxxx」北京鳥巢站 。（圖／聲動娛樂提供）

▲ 張惠妹成為首位在鳥巢開唱的台灣女歌手。（圖／聲動娛樂提供）

而張惠妹也為北京站換上雅緻新裝唱起情歌組曲，她在台上走起路來小心翼翼，幽默自嘲：「我實在是不太適合這種淑女路線。」適逢清明連假，難得好天氣，滿天柳絮紛飛，她邊唱邊笑說：「滿天飛舞的柳絮好浪漫啊，但我邊唱也吃了好多柳絮。」但她狀態極佳，為了唱進鳥巢，特別提前五天到達北京，適應當地的天氣和溫度、濕度，果然一登台就演藝大爆發，現場和網路口碑一片叫好。

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此外，昨晚一位高大北方男士全場站著振臂跟唱，情緒相當激昂，被po網說像是「擊鼓申冤」，但坐他後方粉絲都同理心，知道大家都是愛阿妹，而影片也釣出該男跟大家說抱歉，大家都回他：「ok的，沒關係。」而不少粉絲也分享全場大合唱時「像集體開光」，不僅「顱內高潮」，根本是「靈魂出竅」，還說：「這種場面不來現場永遠不懂阿妹多有魔力。」

▲▼張惠妹「ASMR Maxxx」北京鳥巢站 。（圖／聲動娛樂提供）

▲ 張惠妹登上北京國家體育場開唱，狂吸近20萬樂迷朝聖。（圖／聲動娛樂提供）

張惠妹口碑爆炸、票房也一路長紅的《ASMR》演唱會進入倒數階段，即將畫下句點，各地不斷提出加場以及加演的邀請，但都被aMEI回絕，她表示：「這場演唱會唱了蠻久了，一直演出一樣的內容太不好意思了啦！」明年就是妹神的30週年紀念，全世界的歌迷都在敲碗是否推出全新的演唱會，但經紀人陳鎮川表示：「還在找感覺！」不過確定的是有望在今年聽到張惠妹的新專輯，消息一出，令粉絲都無比期待。

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