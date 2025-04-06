6歲蔡桃貴「神速畫功」驚呆蔡阿嘎！　10分鐘完成「全家賞櫻」有細節

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎近日一家4口前往釜山旅遊，6日於粉專分享一段與大兒子蔡桃貴的趣味互動，並曬出6歲兒子的手繪畫作，讓粉絲連連稱讚「畫得很好欸」。

▲6歲蔡桃貴10分鐘畫完蔡阿嘎指定情境。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



蔡阿嘎6日發文透露，蔡桃貴在旅途中自告奮勇說：「爸爸你出個題目給我畫，難一點！」他便即興出題：「畫我們一家人在河堤看櫻花！」沒想到大兒子不但信心滿滿，還在短短10分鐘內交出成品，讓他驚呼：「你是ChatGPT嗎？」

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畫作中，桃貴用黑色筆一筆一劃勾勒出櫻花滿開的河堤景色，櫻花樹以螺旋狀的花朵和彎曲的枝幹呈現，活潑生動，畫面中央有4個人站在護欄前，包含爸爸蔡阿嘎、媽媽二伯、自己和弟弟蔡波能，可以注意到的是，每個人的穿著和髮型都相當符合本人，畫弟弟的時候也有加上眼鏡。

▲▼蔡阿嘎一家4口到釜山旅遊。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



許多網友看到成品紛紛大讚，「太棒了」、「他是Chat T(蔡)T(桃)G(貴)」、「很有個人風格，寫實派的實力」、「畫得好棒，每個人的神情都有畫出來」、「貴貴超厲害的」、「很有自己的風格，讚」。