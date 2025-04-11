小孟老師／4月11日星座運勢　射手意外升職、雙魚愛情來敲門

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：同事相處融恰
感情：享受平靜愛情
財運：懂得投資技巧
幸運色：鵝黃色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：尊重職場前輩
感情：心思縝密謹慎
財運：辛勞有助正財
幸運色：奶咖色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：事業企圖心旺
感情：出門甜蜜約會
財運：靠腦力賺大錢
幸運色：銀白色
貴人：牡羊
小人：金牛
【土象星座】
工作：團隊合作愉快
感情：把握當下氣氛
財運：理想外出採購
幸運色：鮮橘色
貴人：處女
小人：天秤
工作：邏輯推演縝密
感情：愛情桃花不斷
財運：長輩資助現金
幸運色：丹寧色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：得到眾人賞識
感情：會有想婚念頭
財運：消息多助財運
幸運色：金黃色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【水象星座】
工作：工作表現良好
感情：相親結果成功
財運：消費理性選購
幸運色：正紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：有默契有效率
感情：體驗到異國戀
財運：財務支出平衡
幸運色：草綠色
貴人：金牛
小人：射手
工作：積極努力打拼
感情：朋友介紹愛情
財運：善理財收入增
幸運色：艷紫色
貴人：獅子
小人：雙魚
【火象星座】
工作：和善有吸引力
感情：桃花逐漸成熟
財運：土地買賣成功
幸運色：漆黑色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：工作氣氛濃烈
感情：戀情進展順利
財運：證券投資獲利
幸運色：鐵灰色
貴人：雙子
小人：處女
工作：事業意外升遷
感情：可以多交朋友
財運：支出精打細算
幸運色：寶藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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