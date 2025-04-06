《飛越比佛利》男星路上被捕！　轉行高中老師「遭控性虐待學生」

記者黃皓瑋／綜合報導

現年56歲的美國男星威廉肖布（William Schaub），曾演出《飛越比佛利》（Beverly Hills）、《威爾與格蕾絲》、《回到17歲》等多部影視作品，近年淡出演藝圈並轉行當高中老師，然而他近期卻遭指控涉嫌「性虐待、性誘拐」學生，因而被警方逮捕調查。

▲威廉肖布近年轉行當高中老師。（圖／翻攝自IMDb）



威廉肖布2011年從洛杉磯搬到芝加哥，並在當地擔任全職教師。據外媒《NBC Chicago》報導，目前正在高中教授英文的他，近期遭匿名舉報給校方，稱他「犯下與1名在校學生相關的多項重罪」，在警方介入調查後，他於日前在住家附近的路上被攔下逮捕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當地警方透露，他們發現威廉肖布在2024年11月到2025年3月間，與1名學生之間有內容不當的訊息傳遞紀錄，也找到2人有不當身體接觸的證據。目前整起案件仍在調查當中，威廉肖布任職的學校則在日前宣布先將他停職，配合警方的調查。

▲威廉肖布日前遭警方逮捕。（圖／翻攝自X）



ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。