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年初才死裡逃生！王星節目「被要求演遭綁架者」　觀眾批：人血饅頭

記者張筱涵／綜合報導

曾遭拐騙至緬甸的大陸演員王星，近期參與綜藝節目《無限超越班》，卻在節目中被要求模擬自己綁架經歷的情節，引發大批網友不滿與批評。

▲▼王星。（圖／翻攝自微博／18樓小號）▲▼王星。（圖／翻攝自微博／18樓小號）

▲王晶要求王星演被綁架的人。（圖／翻攝自微博／18樓小號）

王星於今年1月因誤信工作邀約，被拐騙至緬甸，失聯四天後才獲救返國。根據《新京報》報導，王星回憶當時的經歷時表示，自己在過河後才意識到已經身處異國，「直到武裝人員把我推進車，我才知道『哇，我可能不是在泰國，而是別的國家』。」他透露被囚禁期間與多人共處大樓，生活受限，甚至被強迫剃髮，身形明顯消瘦，精神狀態飽受折磨。

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而在《無限超越班》的演出測試中，導演王晶給王星一個演技題目：「你是被綁架的男主角，隨時可能被撕票，你現在有一次機會打電話給家人或女朋友，請你演這個情節可以嗎？」王星第一時間答應，並自行設定好所有情境，當他說要打給媽媽但沒人接，轉而撥給女友時，聲音顫抖、情緒壓抑，還撫摸自己的短髮說：「這我新剪的髮型，好看嗎？」整段演出真情流露，讓人分不清表演與回憶之間的界線。

▲▼王星。（圖／翻攝自微博／18樓小號）▲▼王星。（圖／翻攝自微博／18樓小號）

▲王晶演的過程叫人看著心痛。（圖／翻攝自微博／18樓小號）

節目播出後，引來大批網友批評製作單位「消費創傷」、「揭人傷疤」，認為這樣的安排對王星而言可能造成二度傷害，留言如：「這是人血饅頭」、「萬一誘發PTSD怎麼辦」、「看得太難受了，這不是表演，是在逼他再經歷一次」紛紛湧入社群平台，要求節目組應更加尊重演員的心理狀態與經歷。目前節目方尚未對爭議作出回應。

▲▼王星。（圖／翻攝自微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）

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