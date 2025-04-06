Andy遭抹黑！否認「上億豪宅、交新歡」　曝內幕：我知道誰是主謀

記者劉宛欣／綜合報導

YTR Andy 6日凌晨上傳新影片，澄清近來關於他住信義區豪宅、交了新女友等傳聞，指出所謂的信義區上億豪宅，是經紀人的租屋處，經紀人在他最低潮的時候出手幫忙，對方也是一個白手起家的創業家，希望不要再帶風向，直呼「真的有夠誇張」，最後還透露家寧一家人除了向他提告以外，並沒有再連繫他，

▲Andy發影片澄清謠言。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）



Andy影片中列出4點聲明，首先表示自己在2024年4月就已經跟家寧分手，只是10月才官宣，外界傳他新女友是新聞台記者，是他在去年8月透過朋友聚會認識，對方是白手起家的創業家，因為媒體背景，所以熱心幫助當時沒有經紀人的Andy，所謂的上億信義區豪宅，是經紀人的租屋處，也並非破億等級的房子，只是一間小套房，他自己則一直都住在新北租屋小套房，3月底才搬家。

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Andy進出經紀人租屋處是為了討論工作，無奈直呼「去年我就是一個窮小子，到現在一路以來，都是她在旁邊協助我的，然後我非常感謝她。甚至10月的時候我被斷金援，沒有接到任何業配，在我最困難的時候，她還會請我吃飯，筆電就是跟他借的，她從來都沒有占過我便宜，所以大家不用擔心。」他一度想退出YT圈，也是經紀人的鼓勵才讓他堅持下來。

第二點，Andy表示兩個人就是工作夥伴，但對未來發展態度有所保留「未來的事情，我也不知道會怎樣，我希望大家給我一些空間，不要再惡意抹黑，說什麼我人設崩壞，我個性就是這樣」，第三點提到部分不具名爆料、知情人士的放出的消息，他透露知道幕後主使者是誰，手中也有證據，希望未來媒體不要再用不實消息帶風向，他不想波及身邊人。

最後第四點，Andy提到與家寧的現況，他指出發存證信函要求查帳後，張媽媽跟家寧沒有任何一通電話、訊息，他也還沒有看到帳冊。未來他不會再回應私生活問題，「我現在只想回歸正常生活，然後好好創作拍片，這個也是我的初衷，大家也知道。」