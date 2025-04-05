害吳謹言尪無辜捲出軌風波！　女星還原真相致歉：如說謊天打雷劈

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸演員劉奕暢，近日突然在微博小號開轟吳謹言老公洪堯，稱對方已婚卻私約女友李沐宸，然而事情來龍去脈在5日揭曉，原來兩人當時出席的局是演員張丹峰生日聚會，在場有許多同僚演員，他認知到錯誤後也立刻向受到無妄之災的洪堯道歉，事件燒了一天後，李沐宸在5日晚間也發文，向洪堯與洪堯老闆于正致歉。

▲洪堯無辜被誤會已婚卻私約其他人，李沐宸道歉。（圖／翻攝洪堯、李沐宸微博）

李沐宸5日晚間發文，透露一直工作到天亮才收工回家睡覺，所以沒有即時看到相關訊息，首先她向于正致歉「沒有及時回覆于老師的微信」。她還原31日事發當天的情況，她錄完綜藝大概凌晨2點，洪堯發訊息問她要不要去張丹峰的生日聚會，自己因而出席，「當晚確實除了我們之外，還有其他數十名藝員在場，大家也在現場和曾老師一起聊節目瑣事」。

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▲劉奕暢發文引發軒然大波。（圖／翻攝自劉奕暢微博）

怎料，男友劉奕暢得知洪堯邀約她，就在沒搞清楚的狀態下，用小號發文，李沐宸第一時間要求刪文，沒想到刪了還是引起軒然大波，她致歉表示「此事從頭到尾最無妄之災的是洪堯，洪堯老師對不起。以上如有謊言，天打雷劈。」粉絲紛紛留言表達心疼，甚至有不少人認為她應該早日跟衝動、情緒控管不好的男友分手。

李沐宸發文致歉後，由於于正稍早因連絡不上她，忍不住口出惡言，為此，于正道歉表示「沐宸，不知道妳天亮才睡，今天唐突了，妳是個好演員，咱們還說要爭取合作呢，我相信妳是無辜的，我也魯莽了，跟妳道歉。」事件至此落幕。

▲于正也致歉。（圖／翻攝自于正微博）