林萱瑜爆「好姐妹當眾摟男友約接送」　怒掀3綠茶行為：永遠略過我

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜去年6月和Junior（韓宜邦）結婚，平時會透過社群記錄小倆口日常的她，今（5）日上傳一支短片分享「女人心中的綠茶婊」，同時也在文末問大家看法，「這些行為妳能接受嗎？」影片曝光後，立即掀起網友討論。

▲林萱瑜坦言有些女生的行為很挑釁。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

影片一開始，Junior問林萱瑜：「妳一定也有遇過，比如說認識一個男朋友，然後他有他的好姐妹，妳最討厭他的好姐妹，跟妳說什麼樣的話？」為此，林萱瑜列舉3個行為，其中包含會在公開場合故意和男友表現親密，甚至有意忽視對方伴侶的存在，「她一出現，就會先摟著我的男朋友，表示她跟我男朋友是多好的姐妹。第二種差不多意思，在一個聚會上面，她過來跟我的男朋友打招呼、喝酒、聊天，永遠都略過我，永遠就只對得到我的男朋友。」

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▲林萱瑜分享遇過的綠茶行為。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

緊接著，當林萱瑜被Junior問到，會不會覺得男友的好姐妹是在向自己宣示主權，或是有意想和男友發生關係時，林萱瑜則認為對方是在挑釁，並進一步透露，對方第三個讓她不解的行為是，很愛私下跟男友聊天，只要有任何問題就會問男友能不能幫她。

▲林萱瑜分享遇過的綠茶行為。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

最後，林萱瑜提到，她和Junior身邊其實有個共同朋友也有類似行為，表示對方會要求朋友的男友單獨開車送她，甚至提醒對方不要告訴他的女友。影片曝光後不久，立即吸引網友留言表達認同「這些行為真的不行」、「好討厭的綠茶婊，充滿無奈」、「重點是有些男生還不會覺得有什麼，就會覺得只是朋友而已幹嘛大驚小怪。」