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台裔男子在澳洲組25人樂團！　還找2台灣大咖饒舌歌手助陣

記者蔡琛儀／台北報導

來自澳洲的另類樂團「MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA」發行全新雙專輯《Forest Party》及《Noodle》，並邀請台灣兩大嘻哈傳奇人物春艷、老莫跨界合作，台裔的樂團主腦Matt曾是兩屆澳洲重要音樂獎項「昆士蘭音樂獎（QMA）」得主， 更曾登上美國ABC電視台節目《Art Works》。

▲▼澳洲另類樂團「MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA」發行全新雙專輯。（圖／MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA提供）

▲Matt家鄉在台灣。（圖／MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA提供）

家鄉在台灣的Matt，在澳洲成長並學習音樂，有著多元文化成長環境的他，對於音樂的涉略也無設限；「MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA」是Matt率領25人所組成，樂器包括長笛、低音號、喇叭、鋼琴、提琴等，更一口氣推出雙專輯《Forest Party》及《Noodle》，結合另類、世界音樂、民謠、嘻哈、臥室錄音和管弦樂風格之外，也包含多語言，像是國語、台語、日語、藏語和波斯語。

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他也特別邀請嘻哈歌手春艷和老莫，以及澳台混血的R&B歌手凱琳參與作品，所合作的新歌〈就當家裡（Welcome to the Neighbourhood: Taiwan）〉是Matt對台灣日常的印象，Matt分享：「我是在澳洲長大的，平均十年回一次台灣，所以一直覺得跟自己的文化有點疏離，直到2016年我帶著太太回台灣，深深感受到台灣的友善及自在。」

▲▼澳洲另類樂團「MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA」發行全新雙專輯。（圖／MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA提供）

▲Matt組成多達25人的另類樂團「MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA」。（圖／MATT HSU’S OBSCURE ORCHESTRA提供）

而這首歌也是他和凱琳、春艷及老莫在認識後，在疫情間透過澳洲、台灣間的遠端視訊所完成的作品，Matt表示：「記得那時候和老莫、春艷視訊聊天，看到一些台灣的日常畫面，比如春艷在當地早餐店吃早餐，感受到滿滿的台灣溫暖和熟悉的氛圍，這首歌是我對台灣的日常記憶。」

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