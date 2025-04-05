倖田來未陪台日混血尪掃墓！　現身宜蘭「接地氣蹲路邊」：還會再來

記者黃皓瑋／綜合報導

日本女星倖田來未與她的老公，同時也是樂團「BACK-ON」的主唱KENJI03，於日前來台參與「2025 高雄櫻花季」的演出。表演結束後，2人不忘前去為KENJI03在台灣的父親掃墓，也利用機會旅遊，留下許多接地氣的畫面，吸引大批台灣粉絲關注。

▲倖田來未現身宜蘭。（圖／翻攝自Threads／kodakumi_official）

倖田來未2011年與台日混血的KENJI03結婚，2人婚後育有1子。倖田來未昨（4日）在社群平台發文，自曝在表演結束的隔天，就搭車前往南澳，為KENJI03的爸爸掃墓，離開台灣前也不忘去泡溫泉，並和老公在台灣的親戚一起吃了晚餐，讓她直呼過了一個忙碌又愉快的假期。她也笑稱自己被叮嚀一定要早點再回來，對此她則喊話「一定會再回來的」。

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▲KENJI03是台日混血兒。（圖／翻攝自IG／kenji03_bo）



▲▼倖田來未在演出結束後，利用機會體驗台灣文化。（圖／翻攝自Threads／kodakumi_official）

倖田來未也曬出旅途中的多張照片，照片中可見她除了到礁溪泡溫泉，也去體驗了台灣的釣蝦場，還現身宜蘭的火車站，相當接地氣地靠牆蹲在走廊邊。貼文一出吸引上萬人按讚，許多台灣網友也紛紛留言：「記得常回來台灣」、「常和老公一起回來放閃我們」。

▼倖田來未IG貼文。（翻攝自IG／kodakumi_official）

