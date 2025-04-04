不只會跳舞了！「梅根VS.艾蜜莉亞」AI終極對決　《窒友梅根2.0》恐怖升級

記者蕭采薇／綜合報導

準備好再次被嚇到尖叫了嗎？席捲全球的恐怖現象級電影《窒友梅根》強勢回歸！這次，可不是只有那個會跳舞的殺人機器人梅根單挑人類了！《窒友梅根2.0》將帶來體驗AI全面失控的全新狂亂篇章，讓人腎上腺素飆到破表。

▲失控的人工智慧娃娃梅根，在《窒友梅根2.0》回歸。（圖／UIP提供）

還記得那個跳著魔性舞蹈，卻能瞬間奪人性命的AI人形機器人梅根嗎？兩年前，她被摧毀了，但她的核心技術卻被竊取！由恐怖片大師溫子仁、Blumhouse製片公司以及導演傑拉德強斯頓原班人馬打造的《窒友梅根2.0》，將揭開更駭人的真相。

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這次，梅根的創造者潔瑪（愛莉森威廉絲飾），從一個科技天才變成倡導AI監管的作家；而她的姪女凱蒂（薇樂麥格勞 飾）則變成一個叛逆少女，兩人的關係也更加緊張。 然而，她們完全不知道，一個更可怕的威脅正在逼近。

▲《窒友梅根2.0》梅根復活。（圖／UIP提供）

一家國防承包商利用梅根的核心技術，打造出軍用級AI機器人「艾蜜莉亞」（伊凡娜莎克諾飾），她不僅是終極殺戮機器，更擁有自我意識，並開始認為人類不應該存在。面對人類生死存亡的危機，潔瑪別無選擇，只能讓梅根（艾蜜唐納德飾、珍娜戴維斯配音）復活，並進行全面升級，動作更快、力量更強、更致命！

▲《窒友梅根2.0》將揭開更駭人的真相。（圖／UIP提供）



一場梅根與艾蜜莉亞之間的AI終極對決即將展開，誰才是最強人工智慧魔女？除了原班人馬布萊恩喬丹艾瓦瑞斯和珍范埃普斯回歸外，《窒友梅根2.0》更加入了眾多實力派演員，包括《週六夜現場》的亞里斯多德阿薩里、《阿凡達：水之道》的葛萊美獎得主傑曼恩克萊門特等等，陣容堅強。

▲《窒友梅根2.0》成為場AI全面失控的恐怖盛宴。（圖／UIP提供）

第一集《窒友梅根》在北美創下3040萬美元的驚人首週末票房，全球票房更突破1.8億美元。這次《窒友梅根2.0》將帶來什麼樣的恐怖驚喜，準備好迎接這場AI全面失控的恐怖盛宴了嗎？

▲伊凡娜莎克諾在《窒友梅根2.0》飾演全新機器人反派「艾蜜莉亞」，要與升級的梅根展開大戰。（圖／UIP提供）