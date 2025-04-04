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金秀賢《Real》換導演黑幕反轉？　原導演遭爆涉貪下車急喊冤

記者劉宛欣／綜合報導

南韓已故女星雪莉親哥哥，近日針對電影《REAL》拍攝期間的裸露強迫以及臨時更換導演等相關問題提出質疑。當時在大部分內容已經拍攝完成後，導演突然遭到更換，韓媒4日報導指出，原導演李正燮退出的真正原因，是因為拍攝接近尾聲時，被指控涉及數億韓元的挪用公款嫌疑，為了確保投資115億韓元的作品能順利上映，簽了保密協議，因此原因才未被公開。

▲雪莉哥哥提出質疑，引發一連串風波。（圖／翻攝雪莉、金秀賢IG、韓網）

▲雪莉哥哥提出質疑，引發一連串風波。（圖／翻攝雪莉IG）

根據韓媒報導，李正燮所經營的公司A受《REAL》的製作公司委託拍攝，但在過程中，被發現涉嫌過度支付人事費用和資金的跡象。此外，知情人士還指出，他私自接受贊助、製作支援，甚至險些拿了主要投資商競爭公司的贊助，雖然最終未實行，但這成了問題。導致當時原本劇本和導演由李正燮負責，但在拍攝尾聲時突然退出，雙方在當時均未對此發表具體立場。

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在李正燮退出後，李沙朗（當時名為李路白）接手，並以導演身份參加了試映會、記者會及各種宣傳活動。一名知情人士透露：「在導演離開後，現場一片混亂，金秀賢的表哥兼製作公司代表李路白試圖收拾局面，最終在混亂中完成了《REAL》。」但另一位相關人士則表示：「李路白在與導演產生分歧後抓住了對方把柄，藉機進行了肅清。」

▲雪莉哥哥提出質疑，引發一連串風波。（圖／翻攝雪莉、金秀賢IG、韓網）

▲李沙朗在當時臨時接下導演職。（圖／翻攝自韓國經濟）

此前，雪莉哥哥提出質疑，表示在《REAL》拍攝期間，雖有替身演員在場，但卻疑似強迫雪莉親自上陣拍攝裸露戲，還提到：「當時雪莉身體、精神上都處於非常艱難的狀態。」要求金秀賢、李路白講清楚，之後導演李正燮也發聲表示：「由於我沒有導演名義，無法解釋。」還補充說「製作團隊在試鏡的初期階段就不讓我參與」、「這段時間我的心一直很痛」。

隨著爭議擴大，金秀賢的經紀公司、由李路白主導的Goldmedalist表示，雪莉的角色在劇本出爐事就標明了需要願意拍裸露戲的演員，並強調：「演員在拍攝前已有充分認知。」並表明劇本、拍攝等由製作公司負責，與演員金秀賢毫無關聯。

▲雪莉哥哥提出質疑，引發一連串風波。（圖／翻攝雪莉、金秀賢IG、韓網）

▲公司聲明金秀賢未干涉創作、拍攝過程。（圖／翻攝自金秀賢IG）

針對挪用公款嫌疑，李正燮回應韓媒《韓國經濟》表示：「退出《REAL》是因為方向實在太不一致了。」他還補充說：「挪用這種說法根本不成立，忙得連睡覺的時間都沒有的新導演能做什麼呢？他們是投資者，這根本不可能發生。」他還說：「連拿錯一支筆都可能被冠上挪用的罪名，這種職場內部矛盾到處都有，見怪不怪。」對於他的說法，Goldmedalist表示：「難以回應。」

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雪莉, 金秀賢, 李路白, 李沙朗, 李正燮

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