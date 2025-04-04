ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳德容《浪姐6》遭嫌態度差！重組隊沒人選她超尷尬…下秒逆轉了

記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《乘風2025》（簡稱：浪姐6）播出後引爆話題，除了來自台灣的侯佩岑，演瓊瑤電視劇走紅，同樣來自台灣的陳德容，在節目最新一集面臨沒有隊長選她入隊的窘境，暫時輪空的狀態一度尷尬。而在此之前，她因為練舞跟不上與隊友一度起爭執，慘遭陸網批評。

▲▼陳德容一度沒有隊長選入組超尷尬。（圖／翻攝自微博）

▲陳德容《浪姐6》一度沒有隊長選入組超尷尬。（圖／翻攝自微博）

陳德容之前與王蓉等人組隊，當時擔任隊長，然而練舞的步伐遲遲跟不上隊友，溝通時突然脫口：「還是妳當隊長？」她坦言溝通時確實生氣了，認為一個團體應該要有包容，事後一公（第一次公演）被觀眾評判表現不佳，為此發長文接受大家批評：「我不知道怎麼去描述我跟不上的時候內心的慌亂，也確實是一個不夠稱職的隊長……。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳德容一度沒有隊長選入組超尷尬。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳德容一度沒有隊長選入組超尷尬。（圖／翻攝自微博）

▲陳德容節目一公前曾擔任分組隊長，但是舞步跟不上，與隊友起爭執。（圖／翻攝自微博）

節目最新一集她不再是隊長，面對各組隊長選人，結果無人亮燈挑選，意向隊長選了王珞丹，對方卻皺眉表示「我這個隊可能又是非常煎熬的過程」並以雙手合十婉拒了。而她瞬間表情一垮，暫時輪空，最後她加入吳宣儀擔任隊長的小組，且態度相當謙遜，並說「我可以被妳調教」、「一切任憑安排」，接著共同面對二公挑戰。

▲▼陳德容一度沒有隊長選入組超尷尬。（圖／翻攝自微博）

▲陳德容意向加入王烙丹隊，但是被拒絕。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳德容一度沒有隊長選入組超尷尬。（圖／翻攝自微博）

▲陳德容最後加入吳宣儀組，兩人深深擁抱。（圖／翻攝自微博）

網友見陳德容態度轉變，也開始期待「陳德容主動配合吳宣儀組，這種態度或許能讓團隊更快磨合」、「吳宣儀和陳德容風格差異大，說不定能打造出獨特舞台效果」、「人生總會遇到尷尬的時刻，最重要的是面對尷尬的勇氣」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

推薦閱讀

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

徐亨患水腦症昏倒「需緊急動刀」！　無奈吐變胖原因：右耳幾乎聽不見

徐亨患水腦症昏倒「需緊急動刀」！　無奈吐變胖原因：右耳幾乎聽不見

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳德容, 浪姐6

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 織織爆「被前任指鼻子逼反省」　親認證巨蟹座出軌愛合理化
  2. 《浪姐6》女星暴瘦10公斤！　「3年前圓潤模樣」對比曝光衝熱搜
  3. 天王太暖！木村拓哉點名致謝台灣保鑣　「一人送一個香奈兒」幕後曝光
  4. 搖滾天團「槍與玫瑰」5月第三度來台！　Axl Rose相隔7年絕佳狀態回歸
  5. 直擊／張學友來了！　「飯店門口變握手會」粉絲集體1舉動護歌神
  6. 愛莉莎莎出國被當恐怖分子　「稱來自Taiwan」店員嚇到發抖
  7. 陳德容《浪姐6》遭嫌態度差！重組隊沒人選她超尷尬…下秒逆轉了
  8. 李昇基告黑心HOOK勝訴！　「18年沒拿到音源分潤」獲賠5.87億
  9. 《浪姐6》陳德容「最新分組0人亮燈」！　選了隊長遭拒絕…觀眾熱議
  10. 田亞霍「辦告別式」現場曝光！　1畫面超荒唐…全場看傻眼

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366