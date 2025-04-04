陳德容《浪姐6》遭嫌態度差！重組隊沒人選她超尷尬…下秒逆轉了

記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《乘風2025》（簡稱：浪姐6）播出後引爆話題，除了來自台灣的侯佩岑，演瓊瑤電視劇走紅，同樣來自台灣的陳德容，在節目最新一集面臨沒有隊長選她入隊的窘境，暫時輪空的狀態一度尷尬。而在此之前，她因為練舞跟不上與隊友一度起爭執，慘遭陸網批評。

▲陳德容《浪姐6》一度沒有隊長選入組超尷尬。（圖／翻攝自微博）

陳德容之前與王蓉等人組隊，當時擔任隊長，然而練舞的步伐遲遲跟不上隊友，溝通時突然脫口：「還是妳當隊長？」她坦言溝通時確實生氣了，認為一個團體應該要有包容，事後一公（第一次公演）被觀眾評判表現不佳，為此發長文接受大家批評：「我不知道怎麼去描述我跟不上的時候內心的慌亂，也確實是一個不夠稱職的隊長……。」

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▲陳德容節目一公前曾擔任分組隊長，但是舞步跟不上，與隊友起爭執。（圖／翻攝自微博）

節目最新一集她不再是隊長，面對各組隊長選人，結果無人亮燈挑選，意向隊長選了王珞丹，對方卻皺眉表示「我這個隊可能又是非常煎熬的過程」並以雙手合十婉拒了。而她瞬間表情一垮，暫時輪空，最後她加入吳宣儀擔任隊長的小組，且態度相當謙遜，並說「我可以被妳調教」、「一切任憑安排」，接著共同面對二公挑戰。

▲陳德容意向加入王烙丹隊，但是被拒絕。（圖／翻攝自微博）

▲陳德容最後加入吳宣儀組，兩人深深擁抱。（圖／翻攝自微博）



網友見陳德容態度轉變，也開始期待「陳德容主動配合吳宣儀組，這種態度或許能讓團隊更快磨合」、「吳宣儀和陳德容風格差異大，說不定能打造出獨特舞台效果」、「人生總會遇到尷尬的時刻，最重要的是面對尷尬的勇氣」。