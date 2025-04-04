《浪姐6》陳德容「最新分組0人亮燈」！　選了隊長遭拒絕…觀眾熱議

記者張筱涵／綜合報導

大陸選秀綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第六季（簡稱《浪姐6》）持續播出，台灣女星陳德容以參賽者身分參與，首次公演後卻因練習期間與隊友間的磨合問題，被部分網友批評「難相處」。在最新一集中進行重新分組時，更因無任何隊長選擇她而首輪輪空，成為節目焦點，引發網路熱議。

▲▼陳德容分組時沒人選她。（圖／翻攝自微博／新黃河）



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節目中，當進入分組環節輪到陳德容時，無一位隊長按燈選擇她。台下的黃英驚訝表示：「她不會輪空了吧？沒人選。」主持人齊思鈞則指出，陳德容希望加入的是王珞丹的隊伍。不過王珞丹婉拒表示：「如果妳加入我的隊伍，有可能會是一個非常煎熬的過程，我希望妳能理解我的選擇。」隨後齊思鈞宣布陳德容在第一輪分組中「輪空」。

▲陳德容希望加入王珞丹隊伍遭婉拒。（圖／翻攝自微博／新黃河）



該片段播出後立刻引起大量大陸網友評論，部分網友表示：「她應得的，適合自己做隊長」、「從輪空之後她的表情管理就沒了，拉著一張臉」、「沒有團隊精神，誰會選她？」也有觀眾認為王珞丹的回應直接卻不失溫和，展現隊長立場與顧慮。

儘管陳德容曾在節目中表示自己傾向唱慢歌，也因跳舞實力備受質疑，但此次被全場忽視的情況，仍引發外界對其在節目中處境的關注，後續是否能逆風翻盤，也成為觀眾關注的焦點。

▲▼大陸網友留言。（圖／翻攝自微博／新黃河）

