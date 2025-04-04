小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

記者張筱涵／綜合報導

知名旅遊YouTuber「小象愛出門」於4月4日在社群平台上驚喜宣布：「今年應該真的會登記了！」並以一篇長文回顧與男友「老謝」從分手、復合到求婚的心路歷程，感動分享男友親手打造求婚戒指的點滴，引發粉絲熱烈祝福。

▲小象亮出結婚戒指，是老謝手作1個月的發光戒指。（圖／翻攝自FACEBOOK／小象愛出門）



小象表示，三年前兩人曾短暫分開，後來重新走到一起，當時她主動向老謝求婚，對方也爽快答應。但由於老謝個性被動，遲遲未主動討論登記事宜，讓她一度感到猶豫：「擱著擱著就覺得，有結沒結好像愈來愈沒差。」沒想到，一場意想不到的浪漫行動，徹底打動了她的心。

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原來，老謝選擇在美國邁阿密舉行的Ultra音樂節現場下跪求婚，雖然場面喧鬧，讓她一度錯愕，但當老謝拿出親手打造的戒指並講述製作過程時，她瞬間淚崩。老謝透露自己花了1個多月的時間製作，但因為要加上發光纖維的關係，很難切又很容易碎，過程失敗了10幾次，備感壓力：「我是個容易放棄的人，但這次我真的相信，如果我不放棄，一定會做出獨一無二的戒指。直到出發前那週六，我才終於完成了！這個是我很努力做出來的求婚戒，然後再帶你去挑你喜歡的結婚對戒！」

▲小象驚喜分享今年真的要和老謝登記結婚。（圖／翻攝自FACEBOOK／小象愛出門）



求婚當下，老謝對她說：「你願意嫁給我嗎？」小象則毫不猶豫地回答：「可以！可以！」她也笑說雖然老謝「真的很雷」，但這輩子可能再也找不到一個這麼用力、單純愛著自己的人了，並感性表示：「我們巨蟹座真的不需要多貴的東西，我們要的是用心做出來的，這個我完全可以。」

▲粉絲都替小象和老謝開心。（圖／翻攝自FACEBOOK／小象愛出門）

【小象臉書全文】

這是個很長很長的故事

今年應該真的會登記了

三年前我們分開後又復合

那時的我覺得沒什麼需要再等待

所以我跟老謝求婚！他也 Say Yes

但是！老謝被動又不會主動討論登記的事

我想說欸？總不能什麼都我主動處理吧

那乾脆就擱著，擱著擱置就愈來愈覺得

有結沒結對我好像愈來愈沒差？

等他真的買戒指認真跟我討論再說

結果一等就等了三年過去了

沒想到！

老謝竟然在邁阿密Ultra下跪了？！！

在那麼吵雜的地方求婚我差點傻眼

但當他拿出這顆神奇戒指說出故事時

被他的單純跟堅持說瞬間打動！

：「這個戒指，我花了一個多月的時間製作

我失敗了十次以上，壓力真的好大

每天趁有空的時候、午休的時候

都在做戒指，但一次又一次的失敗

裡面的發光纖維棒很難切也很會碎掉

壓力大到真的差點放棄….

回家還要剪片、還要想怎麼調整戒指

我是個容易放棄的人，但這次我真的相信

如果我不放棄，一定會做出獨一無二的戒指。

直到出發前那週六，我才終於完成了！

這個是我很努力做出來的求婚戒

然後再帶你去挑你喜歡的結婚對戒！」

：「你願意嫁給我嗎？」

：「可以！可以！」

雖然老謝真的很雷

但這輩子可能真的再也找不到

這麼用力單純愛著我的男人了

我們巨蟹座真的不需要對方拿出多貴的東西

我們要的是用心做出來的，這個我完全可以