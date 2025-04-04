Yeri、Wendy同時宣布離開SM娛樂！　「Red Velvet活動將會繼續」

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣女團Red Velvet的成員Wendy與Yeri正式結束與SM娛樂的專屬合約。SM娛樂於4月4日發布聲明，宣布兩人合約已屆期不再續約，並表示感謝過去的合作與祝福未來發展。

▲Yeri（左二）和Wendy（右一）離開SM娛樂。（圖／翻攝自Instagram／redvelvet.smtown）



SM在聲明中指出：「Wendy與Yeri自Red Velvet出道以來，不僅在團體活動中表現亮眼，也以個人身分在各領域展現實力。與她們共度的時間對我們而言是難忘且幸福的回憶。對於她們未來的新起點，我們將衷心應援。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然合約結束，但Wendy與Yeri未來仍將持續以Red Velvet成員身份參與團體活動，SM也表示：「兩人將持續與本公司共同進行Red Velvet的團體行程，敬請期待Red Velvet未來更加耀眼的旅程。」

Red Velvet自出道以來推出〈Ice Cream Cake〉、〈Red Flavor〉、〈Psycho〉、〈Feel My Rhythm〉等多首熱門作品，深受全球粉絲喜愛。Yeri近年則逐步轉戰戲劇圈，出演《Blue Birthday》、《清潭國際高等學校》等作品，展現演技實力；Wendy則以〈Like Water〉、〈Wish You Hell〉等個人作品活躍於音樂舞台，拓展個人音樂事業。

值得一提的是，Yeri已在4月3日透過粉絲平台提前向粉絲透露即將發布的消息。她寫道：「明天早上會有與公司有關的消息，比起讓大家從新聞看到，我更想親自先告訴你們，所以先來報備，請不要太驚訝。」她也向粉絲傳達不變的心意：「我的心一直都沒變，我愛你們，永遠不會變。愛你們，我的粉絲們！」展現對粉絲的深厚情感。