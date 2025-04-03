陳文茜抗癌傳喜訊！才爆「失敗恐剩3個月」新病況曝：奇蹟總不經意出現

記者黃皓瑋／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，正在積極接受免疫療法當中，先前她自曝被多數醫師判斷治療失敗，恐剩下30多天到3個月的時間，引發外界擔憂，不過她今（3日）親曝喜訊，證實免疫療法已經「殺了身上許多腫瘤」，讓她直呼「奇蹟總在不經意的時候出現」。

▲陳文茜親曝抗癌喜訊。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜今日在臉書發文，並曬出昨日接受PET（正子斷層造影）的結果：「免疫療法殺了我身上許多腫瘤。有的成為殘骸，有的組織鬆散，有的變小。」她透露自己未來會持續接受治療，每2週注射一劑免疫針，至少維持1年的時間，但「若是腫瘤再生長，再回到冒險的兩劑」。

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▲陳文茜曬出正子斷層造影的結果。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）



陳文茜也不忘感謝台大癌醫院長楊志新與醫療團隊，並祝福癌友：「願其他癌症患者一起努力，克服治療過程的痛苦，與我享有一樣的轉折幸運。」貼文發佈不到半天就吸引上萬人按讚，大批網友也紛紛獻上祝賀。

陳文茜上週曾發文坦言：「我不稱自己是癌末病人，統計存活率與我無關，我還活著。」談到先前被認為免疫療法可能失敗一事，她也透露經過切片檢查，肝癌腫瘤的核心已被打死，僅有不到1%存在癌細胞變硬塊，以及外圍新組織仍有癌細胞，血液檢查則顯示已經沒有癌細胞存在，證實在治療後病況有所好轉。

▼陳文茜臉書貼文。（翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

