陳庭妮北漂17年「爬象山體驗第一次」！0偽裝全被拍 笑了：太瓜張

記者潘慧中／綜合報導

陳庭妮儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她2日便在社群網站透露，最近是她18歲搬到台北後，第一次爬上象山看夕陽，完全沒有偽裝的親民形象，吸引近萬人按讚！

▲陳庭妮第一次爬上象山看美景。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



照片中，可以看到陳庭妮隨興紮起馬尾，身穿白色短袖上衣和黑色短褲，展現穠纖合度的修長美腿，搭配的淺灰色背心口袋裡，她裝了水瓶、手機和零食等小東西。

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▲▼陳庭妮完全沒有偽裝。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



陳庭妮坦言，這是她搬到台北17年後，第一次登上象山看101大樓和夕陽，「會不會太瓜張？！」只見她和一般登山客一樣，拿起手機拍攝夕陽美照，被粉絲笑指她根本是「信義區小白兔」。

▲▼陳庭妮和民眾一起看夕陽。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



話鋒一轉，陳庭妮透露爬上大石頭和101大樓合照的時候，確實有懼高症發作的感覺，「鞋子裡的姆哥們都在用力，恐到不行！」

▲▼陳庭妮事後坦言拍照當下其實懼高症發作。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



陳庭妮IG全文：

如果我說，這是我18歲搬來台北後第一次去象山看101還有夕陽

會不會太瓜張

大家熱血陪我登山郊遊

但那個～爬上大石頭跟101大樓拍照的打卡景點

（我⋯確實是 懼高症發作！鞋子裡的姆哥們都在用力，恐到不行