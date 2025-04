《兩天一夜4》DinDin坦承有「成長障礙」 ！　7歲身高99公分

記者張筱涵/綜合報導

南韓歌手DinDin在《兩天一夜第四季》中,時常因嬌小的身高被提及,近日在《黃金漁場Radio Star》中坦言,小時候因成長障礙導致身高發育受限,也因為這樣為了融入團體做了很大的努力。

DinDin在最新一集《黃金漁場Radio Star》中表示自己「從出生開始就個子小」,甚至在7歲時身高僅有99公分。主持人金九拉聽後驚訝地說:「我家孩子現在才40個月(約3歲)就已經有95公分了!」對此,DinDin坦率回應:「我在4到6歲之間曾經有過成長障礙。」

不只如此,DinDin進一步透露,母親過去非常重視英文教育,導致他韓文表達不順,因此在人際關係上備感壓力。童年時與同齡人相處,他說自己常常為了融入團體而「裝備齊全」:「小朋友問我要不要打籃球,我就說我有籃球;問要不要踢足球,我也說我有足球,總是想盡辦法融入大家。」

DinDin也分享了音樂啟蒙時期的趣事,以前去KTV時都會主動讓出副歌部分:「那時Fly to the Sky和SG Wannabe最紅,我會說我是美聲系,就唱Brian的部分;聲音比較高的金鎮浩就讓給其他人唱。」也因為這樣的讓步,意外踏入饒舌領域,「當時Rap還不被重視,如果有Vibe的歌中出現一點Rap段,我就會去練那部分。」DinDin更提到練習柱碩的〈Solo To The Top〉時,他把所有副歌都讓給別人,專心練習Rap,展現對音樂的熱忱與堅持。