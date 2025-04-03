《兩天一夜4》DinDin坦承有「成長障礙」 ！　7歲身高99公分

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手DinDin在《兩天一夜第四季》中，時常因嬌小的身高被提及，近日在《黃金漁場Radio Star》中坦言，小時候因成長障礙導致身高發育受限，也因為這樣為了融入團體做了很大的努力。

▲DinDin坦承有成長障礙。（圖／翻攝自韓網）



DinDin在最新一集《黃金漁場Radio Star》中表示自己「從出生開始就個子小」，甚至在7歲時身高僅有99公分。主持人金九拉聽後驚訝地說：「我家孩子現在才40個月（約3歲）就已經有95公分了！」對此，DinDin坦率回應：「我在4到6歲之間曾經有過成長障礙。」

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不只如此，DinDin進一步透露，母親過去非常重視英文教育，導致他韓文表達不順，因此在人際關係上備感壓力。童年時與同齡人相處，他說自己常常為了融入團體而「裝備齊全」：「小朋友問我要不要打籃球，我就說我有籃球；問要不要踢足球，我也說我有足球，總是想盡辦法融入大家。」

DinDin也分享了音樂啟蒙時期的趣事，以前去KTV時都會主動讓出副歌部分：「那時Fly to the Sky和SG Wannabe最紅，我會說我是美聲系，就唱Brian的部分；聲音比較高的金鎮浩就讓給其他人唱。」也因為這樣的讓步，意外踏入饒舌領域，「當時Rap還不被重視，如果有Vibe的歌中出現一點Rap段，我就會去練那部分。」DinDin更提到練習柱碩的〈Solo To The Top〉時，他把所有副歌都讓給別人，專心練習Rap，展現對音樂的熱忱與堅持。