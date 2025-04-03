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《好搭檔》敲定開拍第二季！　張娜拉、南志鉉積極續演

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《好搭檔》於2024年播出，由演員張娜拉、南志鉉主演，播出當時話題不斷，今年傳來好消息，確定製作第二季。

▲▼《好搭檔》現實更狗血！編劇是13年離婚律師「寫繁體中文」致謝台粉。（圖／愛奇藝國際站提供）

▲《好搭檔》將推出第二季。（圖／愛奇藝國際站提供）

據《JTBC娛樂》報導，製作公司Studio S已正式啟動《好搭檔》第二季籌備作業，並預計於今年秋季開拍，目前正積極規劃拍攝日程。

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第一季主演張娜拉與南志鉉已收到相關通知，雙方正在慎重考慮回歸出演。SBS方面也回應表示：「確實計劃製作第二季，但目前仍在初期階段，尚未敲定具體播出時程與演員名單，一切仍在討論中。」

《好搭檔》於2024年7月至9月播出，以離婚專門律師的職場日常與法律攻防為主軸，劇情寫實深刻，最高收視率達17.7%（尼爾森韓國數據），在觀眾間口碑熱烈。張娜拉飾演理性冷靜的資深律師車恩京，南志鉉則詮釋熱血正義的新手律師韓宥利，兩人展現強烈化學反應，廣受好評，張娜拉因此榮獲SBS演技大賞「大賞」，南志鉉則摘下「最優秀演技獎」。

由於兩位演員對作品充滿熱情，並在劇終訪問中曾表態期待續集，因此外界普遍看好原班人馬能再度合體。第二季預計將延續第一季最後張娜拉與南志鉉成為對手律師的設定，描繪兩人關係的新變化，劇情發展備受期待。

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好搭檔, 張娜拉, 南志鉉

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