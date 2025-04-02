Netflix影集男星「跑步機上猝逝」享年44歲　導演悲痛曝死訊

記者劉宛欣／綜合報導

伊朗男星維托里奧皮爾巴扎里（Vittorio Pirbazari）曾出演過Netflix影集《柏林犬》（Dogs of Berlin）、《犯罪現場》等作品，除了演員身分以外，他也是一名健美運動員，不料，2日卻突然傳出在跑步機上運動時不幸猝逝的消息，享年44歲。

▲Vittorio Pirbazari傳出離世消息，享年44歲。（圖／翻攝自Vittorio Pirbazari Instagram）

根據英媒《每日鏡報》報導，維托里奧在健身房跑步時，突然倒地身亡。他的死訊於1日由演員兼導演Said Ibrahim透過Instagram 公布。目前，關於他的身亡的消息與細節，尚未獲得家屬、官方確認。目前，有許多粉絲看到Said Ibrahim發布的影片後，紛紛湧入維托里奧的Instagram帳號留言，希望故人安息。

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▲Said Ibrahim透露Vittorio Pirbazari離世消息。（圖／翻攝自Said Ibrahim Instagram）

令人唏噓的是，維托里奧幾天前才在Instagram公開了一張自拍照，展示出苦練的健美身材。他今年初也曾在社群平台透露自己胸大肌撕裂，告知粉絲於一月接受肌肉重建手術。沒想到才過數月，便傳出憾事。