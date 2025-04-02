恢單近3年…何如芸認了被「小26歲追求者」嚇到　兒子反應曝光！

記者黃庠棻／台北報導

女星何如芸2022年與花蓮美侖飯店董事王敏錡正式離婚，恢單後的她不僅工作滿檔，也不時會在社群網站上分享日常點滴、育兒生活，每次都會吸引許多網友分享，1日晚間她出席經紀公司春酒，也被問及了日前飛到新加坡看兒子的趣事。

▲何如芸在2022年正式恢單。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

何如芸日前飛到新加坡探望2個兒子，近期才剛返回台灣，談到18歲大兒子Brian，她笑說對方目前眼中只有女友，雙方交往6年，都是談遠距離戀愛，未來希望一起到美國讀書。有一次Brian一回台就直奔新竹找女友，讓她失落地大喊「我要失去他了。」

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▲何如芸才剛從新加坡探望兒子回台。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

除了大兒子充滿粉紅泡泡之外，何如芸被問及近期身邊是否有追求者時，突然眼神閃爍，暗示確實有人在追求，目前最看重雙方能否溝通以及相處是否自在，先前曾有追求者開口約她出國玩，最年輕的一位甚至才30歲，小了她26歲，不過對方因為太過積極而嚇到她。

▲何如芸認了身邊有許多追求者。（圖／翻攝自Facebook／何如芸Michelle Ho）

談到追求者，何如芸透露目前「已經封鎖好幾個」，雖然兒子對媽媽談戀愛沒有太多意見，但大兒子Brian曾告訴她「妳交男友不要告訴我，我不想知道。」不過在眾多追求者中，她目前沒有遇到心動的。