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中國型男CEO爆紅日本！收日網抱怨「看到沒禮貌的中國人就煩」親發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本觀光在疫情後急速發展，然而網路上時常傳出來自中國大陸的觀光客在當地失禮舉動，引發民眾反感。而出身中國大陸的企業家黃皓，因參加日本的戀愛實境節目《The Bachelor Japan》爆紅，面對網友留言問「看到一堆沒禮貌的中國人就很煩」，也發文回應了。

▲▼陸型男CEO爆紅日本！收日網抱怨「看到沒禮貌的中國人就煩」親發聲。（圖／翻攝自IG）

▲黃皓是中國大陸籍，在日本創業成為公司CEO，參加戀愛實境節目爆紅。（圖／翻攝自IG）

有網友留言：「來日本旅遊的中國人，沒禮貌的行為令人看了很不舒服，所以討厭中國人。有像您父親這樣有禮貌的中國人嗎？反過來說，有禮貌的中國人是不是根本就不來日本呢？總感覺看到一堆沒禮貌的中國人就很煩。」而黃皓開頭便回答「這也是我的真心話，老實說，有時候我也覺得很煩！！哈哈。」

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黃皓接著說道，「但有個絕對不能錯誤的觀點是，請不要用『國』或『國民』的角度，而是要從『人』的角度來看。」他認為一個人做出的行為，不能代表整個國家、組織或社會群體，且長年累積下來外界的偏頗報導，也讓中國的信任指數下降，「我也感到很悲哀，但不是所有人都是這樣的，希望大家去看待每個人」。他自認自己並非什麼了不起的人，但希望盡量發揮自己微薄的影響力，告訴大家還有很多人並非如此，還有值得尊敬的事物。

▲▼陸型男CEO爆紅日本！收日網抱怨「看到沒禮貌的中國人就煩」親發聲。（圖／翻攝自IG）

▲黃皓收到日本網友抱怨「看到沒禮貌的中國人就煩」，親自發文回應。（圖／翻攝自IG）

而黃皓的回應被日媒報導後，不到一小時已經湧入超過250則留言。眾人輪番回應「與其說是國家問題，不如說是個人行為問題。我認為不守禮儀的人比例比較高」、「如果不想被批評，就只能比其他國家的人更謹慎地行動。不過，不守禮儀的人根本不會考慮這些事情，所以也無法改變現狀」、「這樣的人比例很多，不管在哪個國家都會被視為問題，這就成了民度的問題」。其中有位自稱飯店從業人員留言：「我的同事中也有中國人，他們既有好的方面也有壞的方面，但總體來說是很隨性的人，也挺有趣的。因此，我並沒有因此討厭中國人。但確實感受到國民性是存在的。」

黄皓是中國大陸出生，但是高中、大學都在日本就讀，現在是開發健身鏡器材公司的CEO，參加實境節目《The Bachelor Japan》而打開知名度。他2023年與女模秋倉諒子結婚，2024年離婚，2025年1月25日又宣布再婚，妻子已經懷孕。

▲▼前去日本旅遊的中國人沒禮貌舉動引人厭煩，日網找上出身中國的型男CEO黃皓抱怨。（圖／翻攝自IG）

▲黃皓因實境節目走紅日本，3年結了兩次婚。（圖／翻攝自IG）

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