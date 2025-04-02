小米SU7起火3女慘死車中！網紅「雷軍差不多了」直播片被挖急發文

記者陳芊秀／綜合報導

大陸安徽省發生死亡車禍，一輛小米SU7電動車在高速公路行駛時，因不明原因失控撞上護欄後起火，車內3名女大學生疑似因車門打不開最終喪命，事故延燒3天，小米集團創辦人兼董事長雷軍昨日（1）發聲：「無論發生什麼，小米都不會迴避……。」而網紅留幾手直播曾發言「我看雷軍也差不多了」，影片在陸網瘋傳議論，本人火速發文。

▲小米SU7電動車火燒車事故，創辦人雷軍發文。（圖／翻攝自微博）

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網紅「留幾手」因喜歡在微博給別人照片打分數，因此走紅陸網，大學主修計算機科學（台灣稱電腦科學），去年（2024）與同為網紅的老婆葛夕參加陸綜《再見愛人》，選擇分開，年初2月已經辦完離婚手續，兩人因節目知名度大增。

▲網紅留幾手參加《再見愛人》知名度大增。（圖／翻攝自微博）

由於留幾手時常在直播中發言評論，被挖出曾針對雷軍的個人形象發表看法，當時說道「雷軍現在的人設有些拔得有點太高了，有點高處不勝寒啊，我覺得挺危險」。他認為行銷團隊想要推汽車產品，老闆需要出來做公關，「但是我覺得這個推得太高了，推得太高不一定是件好事」，接著再說「因為你推得太高，就會有人找碴，找你毛病，你總有一天能被人找出點毛病。你如果真是啥毛病都找不出來，那只能說明你是個假人，只有假人找不出毛病，你真人一定能找出毛病。找出毛病，回頭你說你捧這麽高，到時候你摔得有多重。我覺得雷軍有點，差不多得了」。這段發言火速衝上微博熱搜。

▲留幾手評論雷軍「被推得太高了」。（圖／翻攝自微博）

留幾手昨日晚間在微博發文，直指自己幾天前的直播被翻出來，「你們這是按需取材啊」。他批評外界利用他的言論進行炒作，斥責「你們想黑誰，就從我這裡掏出點東西，去帶節奏。反正回頭屎盆子全扣我頭上，到時候一甩手，就說是手哥說的。你們玩的是真髒啊。」他最後強調雷軍是優秀企業家，也是學生的榜樣，「我實名支持小米，實名支持雷軍」，無論是人和公司，前進的道路上一定會有波瀾，相信小米公司會解決、處理好，祝福對方一切順利。目前，該事件仍在持續發酵，相關討論熱度居高不下。

▲留幾手直播評論雷軍影片變成熱搜話題，本人火速發文。（圖／翻攝自微博）

【留幾手微博全文】

我前幾天直播說的話，今天被人翻出來，又給我整個熱搜？

你們這是按需取材呀？

我就像個寶藏庫，你們想黑誰，就從我這里掏出點東西，去帶節奏。

反正回頭屎盆子全扣我頭上，到時候一甩手，就說是手哥說的。

你們玩的是真髒啊。

你們想說啥，自己不敢說嗎？沒那個膽子是嗎？只敢拿別人當槍是嗎？

看你們慫的那個樣子，讓人不齒。

雷軍是優秀企業家，也是我們所有計算機專業學生的榜樣，我實名支持小米，實名支持雷軍。

無論人還是公司，前進的路上必然會遇到一些坎坷和波瀾，我相信小米公司一定解決好，處理好。

也祝福雷軍先生一切順利，踏踏實實，穩穩當當