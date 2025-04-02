ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小米SU7起火3女慘死車中！網紅「雷軍差不多了」直播片被挖急發文

記者陳芊秀／綜合報導

大陸安徽省發生死亡車禍，一輛小米SU7電動車在高速公路行駛時，因不明原因失控撞上護欄後起火，車內3名女大學生疑似因車門打不開最終喪命，事故延燒3天，小米集團創辦人兼董事長雷軍昨日（1）發聲：「無論發生什麼，小米都不會迴避……。」而網紅留幾手直播曾發言「我看雷軍也差不多了」，影片在陸網瘋傳議論，本人火速發文。

▲▼網紅留幾手評論雷軍成熱搜話題，本人火速發文。（圖／翻攝自微博）

▲▼小米SU7車禍3死，雷軍回應。（圖／翻攝雷軍微博）

▲小米SU7電動車火燒車事故，創辦人雷軍發文。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

網紅「留幾手」因喜歡在微博給別人照片打分數，因此走紅陸網，大學主修計算機科學（台灣稱電腦科學），去年（2024）與同為網紅的老婆葛夕參加陸綜《再見愛人》，選擇分開，年初2月已經辦完離婚手續，兩人因節目知名度大增。

▲▼網紅留幾手評論雷軍成熱搜話題，本人火速發文。（圖／翻攝自微博）

▲網紅留幾手參加《再見愛人》知名度大增。（圖／翻攝自微博）

由於留幾手時常在直播中發言評論，被挖出曾針對雷軍的個人形象發表看法，當時說道「雷軍現在的人設有些拔得有點太高了，有點高處不勝寒啊，我覺得挺危險」。他認為行銷團隊想要推汽車產品，老闆需要出來做公關，「但是我覺得這個推得太高了，推得太高不一定是件好事」，接著再說「因為你推得太高，就會有人找碴，找你毛病，你總有一天能被人找出點毛病。你如果真是啥毛病都找不出來，那只能說明你是個假人，只有假人找不出毛病，你真人一定能找出毛病。找出毛病，回頭你說你捧這麽高，到時候你摔得有多重。我覺得雷軍有點，差不多得了」。這段發言火速衝上微博熱搜。

▲▼網紅留幾手評論雷軍成熱搜話題，本人火速發文。（圖／翻攝自微博）

▲留幾手評論雷軍「被推得太高了」。（圖／翻攝自微博）

留幾手昨日晚間在微博發文，直指自己幾天前的直播被翻出來，「你們這是按需取材啊」。他批評外界利用他的言論進行炒作，斥責「你們想黑誰，就從我這裡掏出點東西，去帶節奏。反正回頭屎盆子全扣我頭上，到時候一甩手，就說是手哥說的。你們玩的是真髒啊。」他最後強調雷軍是優秀企業家，也是學生的榜樣，「我實名支持小米，實名支持雷軍」，無論是人和公司，前進的道路上一定會有波瀾，相信小米公司會解決、處理好，祝福對方一切順利。目前，該事件仍在持續發酵，相關討論熱度居高不下。

▲▼網紅留幾手評論雷軍成熱搜話題，本人火速發文。（圖／翻攝自微博）

▲留幾手直播評論雷軍影片變成熱搜話題，本人火速發文。（圖／翻攝自微博）

【留幾手微博全文】

我前幾天直播說的話，今天被人翻出來，又給我整個熱搜？
你們這是按需取材呀？
我就像個寶藏庫，你們想黑誰，就從我這里掏出點東西，去帶節奏。
反正回頭屎盆子全扣我頭上，到時候一甩手，就說是手哥說的。
你們玩的是真髒啊。

你們想說啥，自己不敢說嗎？沒那個膽子是嗎？只敢拿別人當槍是嗎？
看你們慫的那個樣子，讓人不齒。

雷軍是優秀企業家，也是我們所有計算機專業學生的榜樣，我實名支持小米，實名支持雷軍。
無論人還是公司，前進的路上必然會遇到一些坎坷和波瀾，我相信小米公司一定解決好，處理好。
也祝福雷軍先生一切順利，踏踏實實，穩穩當當

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

推薦閱讀

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤

劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤

賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

瑤瑤南下衝警局做筆錄！　怒斥「爛人還是得靠自己一一消滅」

瑤瑤南下衝警局做筆錄！　怒斥「爛人還是得靠自己一一消滅」

金秀賢自爆？記者會「對話分析藏端倪」《橫豎》嘲笑：你傻子嗎

金秀賢自爆？記者會「對話分析藏端倪」《橫豎》嘲笑：你傻子嗎

獨家／前女團成員爆拍戲遭排擠　幕後主使者「竟是八點檔女星」

獨家／前女團成員爆拍戲遭排擠　幕後主使者「竟是八點檔女星」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤

賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

瑤瑤南下衝警局做筆錄！　怒斥「爛人還是得靠自己一一消滅」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

留幾手, 雷軍

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小米SU7起火3女慘死車中！網紅「雷軍差不多了」直播片被挖急發文
  2. 彭于晏緋聞4情史全是女神！昔被拍「蔡依林進出家中」秘戀3年遭阻撓
  3. 溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話
  4. 接八點檔「還沒出場就被罵」！吳東諺演富二代…網批：王大陸都比他好
  5. 小孟老師／4月2日星座運勢　射手開心上班「獎金兌現」
  6. 直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底
  7. 劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤
  8. 彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應
  9. 賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝
  10. 韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366