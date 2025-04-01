《柔美的細胞小將》確定拍第三季！　金高銀公司證實：有收到邀約

記者劉宛欣／綜合報導

由金高銀主演的人氣漫改韓劇《柔美的細胞小將》自2021年推出以來，深受廣大劇迷喜愛，隔年推出的第二季也延續了前一季的熱潮，由於原作中有著三名男主角，不少人敲碗第三季，且好奇繼安普賢、朴珍榮之後，第三位男主角「馴鹿」的選角，睽違3年的時間，官方於31日向韓媒證實，確定製作第三季。

▲《柔美的細胞小將》確定推出第三季。（圖／翻攝自海報）

根據韓媒報導，OTT平台TVING於31日向韓媒證實：「目前《柔美的細胞小將》第三季正處於製作準備階段。」不過針對播出時機與演員陣容，官方仍持保留態度，表示「正在審慎討論中」，關於飾演女主角「柔美」的金高銀是否回歸，經紀公司BH娛樂回應表示：「確實收到了《柔美的細胞小將》第三季出演邀請，目前正在審慎考慮中。」

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▲《柔美的細胞小將》中的可愛細胞也深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自劇照）

《柔美的細胞小將》自第一季推出後便掀起廣大話題，以生活化的情節搭配腦內細胞運作的奇幻設定，搭配真人與3D動畫融合的演出手法，成功引起大量劇迷共鳴。不只為TVING吸引龐大用戶量，也成功將版權販售至全球160多個國家地區，金高銀也靠著此作斬獲了青龍系列獎最佳女主角寶座。