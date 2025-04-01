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峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

記者潘慧中／綜合報導

峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，一舉一動都備受關注。她1日便突然在社群網站上傳3套內衣照，火辣程度破表，吸引大批粉絲直誇：「最棒的愚人節禮物！」

▲▼峮峮。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

▲峮峮上半身單穿內衣。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

照片中，可以看到峮峮先是穿上一件墨綠色內衣，相當映襯白皙膚色之外，也完美包覆住渾圓胸型。一邊捧著餅乾袋、一邊咬著洋芋片的她，散發出調皮可愛的氛圍。

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▲▼峮峮。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

▲▼峮峮的體態很勻稱。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

▲▼峮峮。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

除此之外，峮峮還換穿另一件綠色蕾絲內衣，搭配同色系寬鬆長褲，展現出慵懶又不失性感的氛圍。最後一套則換上酒紅色內衣褲，腰部往前傾的動作，剛好露出深邃事業線，可愛又不失女人味。

▲▼峮峮。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

▲峮峮彎腰辣露事業線。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

有趣的是，當粉絲滑到最後一張時發現，峮峮正專注地將手伸進一包洋芋片中，嘴角微微上揚，似乎正準備抓取下一片美味，自然不造作的一面讓粉絲笑回：「最真實」、「最後一張最經典」、「是我們認識的那個看到食物睜大眼的峮！」

▲▼峮峮。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

▲峮峮的最後一張照片很幽默。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

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