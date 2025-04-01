張晨光拍短劇！「外送員被扔便當竟然是霸道總裁」還同框短劇男神

記者陳芊秀／綜合報導

資深演員張晨光拍短劇了！大陸短劇（又稱微短劇）強勢崛起中，不少人從長劇轉身拍短劇，而演技受到兩岸觀眾好評的他，被台灣觀眾發現在短劇露臉，還拍攝短劇APP廣告，上演短劇最常登場的「霸道總裁」戲碼。

▲張晨光戲劇資歷深厚，跨界拍短劇引發台灣觀眾關注。（圖／翻攝自微博）

大陸短劇與長劇的演員陣容宛如不同領域，但陸續有演員改接短劇，爭取更大的曝光度。有網友注意到，張晨光最近在短劇《追上我就愛上你》登場，飾演集團的掌權人、顧氏家族的大家長「顧賢」，該劇男主角是申浩男，近年憑多部手機微短劇（直屏短劇）走紅，且《追上我就愛上你》是單集僅10分鐘的微短劇。其實他在去年（2024）也接了一檔僅12集的短劇《團圓》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張晨光在短劇飾演集團大家長，同框短劇男神申浩男。（圖／翻攝自微博）

張晨光在台灣憑《京城四少》、《日正當中》奪下金鐘獎，2000年初開始轉戰大陸戲劇圈，演出《那年花開月正圓》、《都挺好》、《迷航崑崙墟》等，還有去年（2024）在夯劇《永夜星河》也有精湛演出。他時常在大製作長劇扮演關鍵角色，還跨界做直播帶貨，一度引發議論，現在又在短劇露臉，更為短劇APP拍廣告，廣告片中扮演送便當的外送員，卻被保安扔便當，結果他的真實身分是總裁，故事大逆轉保安被開除。另一個廣告版本是他扮演穿越到古代變皇帝，大玩短劇最常出現的劇情梗。網友笑讚「我喜歡這樣的劇情」、「竟然讓張晨光老師做這種事」。

▲張晨光為短劇APP拍廣告，飾演外送員被保全瞧不起扔便當，其真實身分是霸道總裁。（圖／翻攝自微博）