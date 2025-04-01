找翁立友還不夠！　S2O愚人節驚喜宣布「亞洲天團確定參戰」！

記者蔡琛儀／台北報導

台灣夏天最受歡迎的音樂節「S2O Taiwan潑水音樂節」今年將於7月12日、13日於台北市大佳河濱公園盛大登場。主辦單位今（1日）宣布首波卡司陣容，有許多人的青春回憶，被封為「亞洲天團」的5566今年確認參戰，令歌迷驚喜不已。

▲ 5566將難得獻上電音版本的特別演出。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



主辦單位繼去年邀請到金曲歌王翁立友開唱〈我問天〉造成轟動之後，邀請到有5566登上人氣舞台MONEYBUNNY開唱，難得驚喜獻上一段電音版本的特別演出，5566開心表示：「這是56第一次參與S2O的演出，也知道這是每年夏天最盛大的盛事，我們感到非常的興奮，同時也準備很多很經典、很好聽的歌曲會在當天演唱，也希望現場所有朋友會聽得開心，期待跟大家見面，希望那天所有的朋友都能夠來現場跟我們一起度過美好的夜晚。」

許孟哲特別說：「夏天就是要玩水，邊玩水邊聽音樂才叫Party，這麼High的活動我們也不想只有表演，準備好水槍要跟大家玩了，很期待可以跟大家一起在大佳河濱公園Party！」

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除了5566之外，S2O Taiwan今天也公布超人氣的國際級DJ即將來台：以一首洗腦旋律「Da, Da, Da, Uh, Uh」的熱門單曲〈Piece Of Your Heart〉紅遍全球的義大利人氣天團MEDUZA（梅杜莎）將在S2O主舞台演出，擁有鮮明的音樂風格及讓人驚艷的舞台視覺及燈光，近年來迅速累積大批粉絲，甚至國外專場幾乎都場場秒殺，這次首次降臨S2O Taiwan，搭配招牌360度噴水系統，帶著全場樂迷濕身狂歡。