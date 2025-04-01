ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

中居正廣被認定「性侵女主播」卻沒事！涉2罪法界開炮：社會不允許

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣爆發桃色糾紛，富士電視台（フジテレビ）昨日由母公司富士控股發表第三方委員會調查報告，委員會認定中居正廣對富士女主播性侵，同時是「業務延長線上」的性暴力。富士電視台昨日（31）召開記者會，前後共5小時回應媒體提問，然而包庇大咖藝人導致員工二度傷害，其職場暗黑文化令人髮指，法界更開砲，此事件涉及2大刑事罪，「就這樣含糊結束會造成很大的問題」。

▲▼中居正廣被認定性侵富士女主播，外界議論已經是性犯罪卻仍逍遙法外。（圖／翻攝自X）

▲中居正廣被認定性侵富士電視台女主播，外界議論已經構成性犯罪。（圖／翻攝自X）

據日媒《日刊體育報》報導，律師若狹勝曾擔任東京地檢特搜部副部長，分析第三方委員會調查結果，指出報告書認定「女性確實遭受了性暴力」，且委員會審視相關郵件與證詞後做出判定，具備極高的公信力，意義重大。緊接著，中居正廣有可能面對刑事責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中居正廣被認定性侵富士女主播。（圖／翻攝自X）

▲第三方委員會公布調查結果，認定中居正廣性侵富士電視台女主播，記者會長達2小時。（圖／翻攝自X）

律師舉例，過去曾發生男星在家中對女按摩師性侵事件，後來男星被依強制性交罪判刑。只要在受害者拒絕的情況下仍強行發生性行為，即構成暴行，過去已有法院依此判決強制性交罪成立。因此若狹勝表示：「此次事件與該案例在犯罪性質上具有可比性，恐怕也符合構成要件。」加上近期也有藝人齊藤慎二因涉嫌性侵女性，被依不同意性交罪遭起訴，倘若中居正廣的案件沒有進入刑事程序，將造成明顯的不公平。他強調：「無論是起訴或不處罰，若標準不一，將引發社會疑慮，這是絕對不允許發生的情況。」

除了中居正廣，富士也有責任問題，若狹勝「是否應該以強制性交罪起訴中居正廣？是否有人刻意包庇、讓他持續出演節目而構成隱匿罪？」他強調：「若未明確釐清是否要報警檢舉，就無法提出實質應對。若事件就這樣含糊結束，將會是一個很大的問題。」

富士電視台昨日舉行兩場記者會，第三方委員會進行2小時，富士電視台新任社長清水賢治獨自進行回應記者會，且長達3小時，全長共5小時。然而當記者問及中居正廣事件是否該問罪、起訴等，富士電視台方以「一切要依受害人的意願……」，並坦言現在與受害者處於無法聯繫的狀態。令台下媒體記者難忍怒火騷動連連。

▲▼中居正廣被認定性侵富士女主播。（圖／翻攝自X）

▲▼中居正廣被認定性侵富士女主播。（圖／翻攝自X）

▲富士電視台新任社長清水賢治獨自一人面對大批記者，記者會開了3小時。（圖／翻攝自X）

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

國2 #小黃 撞護欄側翻！零件掉落波及3車

推薦閱讀

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！　她再去錄影竟遭辭退

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！　她再去錄影竟遭辭退

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼！超羞畫面全放送 節目急P來不及了

薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼！超羞畫面全放送 節目急P來不及了

直擊「天花板級啦啦隊女神」現身西門町！0偽裝全被拍…狂露蜜大腿

直擊「天花板級啦啦隊女神」現身西門町！0偽裝全被拍…狂露蜜大腿

趙駿亞家暴再+1！女團偶像提「小三」遭暴打　求償醫藥費挨告恐嚇

趙駿亞家暴再+1！女團偶像提「小三」遭暴打　求償醫藥費挨告恐嚇

「最強高中生」Ray登《GQ》秀台灣護照！　親曝近況：已搬到美國

「最強高中生」Ray登《GQ》秀台灣護照！　親曝近況：已搬到美國

Lucas黃旭熙宣佈台灣出道！　接下戲劇處女作告白：很愛很愛台灣

Lucas黃旭熙宣佈台灣出道！　接下戲劇處女作告白：很愛很愛台灣

女星頻遭性騷…曾國城脫口「妳應該快習慣了吧」 7黑歷史被起底

女星頻遭性騷…曾國城脫口「妳應該快習慣了吧」 7黑歷史被起底

金秀賢粉底液登熱搜！「帶妝髮狂哭30分鐘」脫妝了　浮粉崩壞照瘋傳

金秀賢粉底液登熱搜！「帶妝髮狂哭30分鐘」脫妝了　浮粉崩壞照瘋傳

陸女星高齡生子宣布「月子要坐100天」！挨酸：老公像伺候祖宗

陸女星高齡生子宣布「月子要坐100天」！挨酸：老公像伺候祖宗

韓娛10大爭議一次看！　不只金秀賢…鄭雨盛捲多角戀、SUGA酒駕道歉

韓娛10大爭議一次看！　不只金秀賢…鄭雨盛捲多角戀、SUGA酒駕道歉

法院證實：已收到金秀賢訴狀！求償120億高額「將派3法官合議」

法院證實：已收到金秀賢訴狀！求償120億高額「將派3法官合議」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！　她再去錄影竟遭辭退

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼！超羞畫面全放送 節目急P來不及了

直擊「天花板級啦啦隊女神」現身西門町！0偽裝全被拍…狂露蜜大腿

趙駿亞家暴再+1！女團偶像提「小三」遭暴打　求償醫藥費挨告恐嚇

「最強高中生」Ray登《GQ》秀台灣護照！　親曝近況：已搬到美國

Lucas黃旭熙宣佈台灣出道！　接下戲劇處女作告白：很愛很愛台灣

女星頻遭性騷…曾國城脫口「妳應該快習慣了吧」 7黑歷史被起底

金秀賢粉底液登熱搜！「帶妝髮狂哭30分鐘」脫妝了　浮粉崩壞照瘋傳

陸女星高齡生子宣布「月子要坐100天」！挨酸：老公像伺候祖宗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

中居正廣, 富士電視台

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 車神2大禁忌！沈玉琳脫口「賣掉」車主嚇到比噓　結果真的出事
  2. 找翁立友還不夠！　S2O愚人節驚喜宣布「亞洲天團確定參戰」！
  3. 馬力歐勤儉過頭苦了家人！老婆吃便當「眼眶突泛淚」　潘若迪不忍全說了
  4. 父親遭控性侵女秘書輕生　饒舌歌手NO:EL親筆信哀悼！曾酒駕毆警
  5. 侯昌明差點沒命　器官出問題三個月公布病情
  6. 黃子佼涉「持2259個兒少性影像」怎發現的？　吹哨者揭關鍵內幕
  7. Melody遭前夫告2年「今天總算過去了」！被當面議論…痛心：冷暖自知
  8. 金秀賢一哭惹火韓國民眾！　連署請願「金秀賢防止法」：嚴懲戀童癖
  9. 車震到一半「誤踢排檔」！滑出巷口被路人敲窗　女星急遮：看得到
  10. 天王天后幕後推手出手了！　親揭「虛偽亂象」曝生存潛規則

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366