中居正廣被認定「性侵女主播」卻沒事！涉2罪法界開炮：社會不允許

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣爆發桃色糾紛，富士電視台（フジテレビ）昨日由母公司富士控股發表第三方委員會調查報告，委員會認定中居正廣對富士女主播性侵，同時是「業務延長線上」的性暴力。富士電視台昨日（31）召開記者會，前後共5小時回應媒體提問，然而包庇大咖藝人導致員工二度傷害，其職場暗黑文化令人髮指，法界更開砲，此事件涉及2大刑事罪，「就這樣含糊結束會造成很大的問題」。

▲中居正廣被認定性侵富士電視台女主播，外界議論已經構成性犯罪。（圖／翻攝自X）

據日媒《日刊體育報》報導，律師若狹勝曾擔任東京地檢特搜部副部長，分析第三方委員會調查結果，指出報告書認定「女性確實遭受了性暴力」，且委員會審視相關郵件與證詞後做出判定，具備極高的公信力，意義重大。緊接著，中居正廣有可能面對刑事責任。

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▲第三方委員會公布調查結果，認定中居正廣性侵富士電視台女主播，記者會長達2小時。（圖／翻攝自X）

律師舉例，過去曾發生男星在家中對女按摩師性侵事件，後來男星被依強制性交罪判刑。只要在受害者拒絕的情況下仍強行發生性行為，即構成暴行，過去已有法院依此判決強制性交罪成立。因此若狹勝表示：「此次事件與該案例在犯罪性質上具有可比性，恐怕也符合構成要件。」加上近期也有藝人齊藤慎二因涉嫌性侵女性，被依不同意性交罪遭起訴，倘若中居正廣的案件沒有進入刑事程序，將造成明顯的不公平。他強調：「無論是起訴或不處罰，若標準不一，將引發社會疑慮，這是絕對不允許發生的情況。」

除了中居正廣，富士也有責任問題，若狹勝「是否應該以強制性交罪起訴中居正廣？是否有人刻意包庇、讓他持續出演節目而構成隱匿罪？」他強調：「若未明確釐清是否要報警檢舉，就無法提出實質應對。若事件就這樣含糊結束，將會是一個很大的問題。」

富士電視台昨日舉行兩場記者會，第三方委員會進行2小時，富士電視台新任社長清水賢治獨自進行回應記者會，且長達3小時，全長共5小時。然而當記者問及中居正廣事件是否該問罪、起訴等，富士電視台方以「一切要依受害人的意願……」，並坦言現在與受害者處於無法聯繫的狀態。令台下媒體記者難忍怒火騷動連連。

▲富士電視台新任社長清水賢治獨自一人面對大批記者，記者會開了3小時。（圖／翻攝自X）

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保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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