永野芽郁首發聲「真的被嚇哭」！節目遭諧星追趕吐舌…親揭遮臉原因

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁3月29日為宣傳新劇參加TBS電視台的綜藝節目《全明星感謝祭2025春》，現場直播中，面對諧星江頭2：50身穿貝殼胸罩衝來，加上當眾舔舌，不禁當場嚇哭，引發觀眾譴責根本是性騷擾。隨後江頭2：50拍片道歉，電視台發表道歉聲明，她昨日（31）也在廣播節目回應此事。

▲永野芽郁上節目遭諧星追趕吐舌嚇哭，深夜首發聲回應爭議。（圖／翻攝自X）

據日媒《東京體育報》報導，永野芽郁自昨日起擔任電台節目的週一主持，節目到中段，主動談及3月29日的《全明星感謝祭2025春》。她首先表示節目是很有趣的，且透露為了更真實體驗，節目並沒有劇本，「我甚至不知道節目的進行方式，完全跟觀眾相同的感覺去享受」。

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而永野芽郁第一次看到江頭2：50，直言道「他能動得這麼靈活嗎？哇，真是令人驚嘆。」而她節目被江頭追趕，是在這個節目的第二次接觸，「我一開始太輕鬆了，沒想到會衝來我這邊，所以當他突然跑過來的時候，真的嚇了我一跳。他真的跑得非常快。但是我逃跑的速度也很快，所以我就立刻反射性地跑開了。跑的時候我真的是嚇到了，眼淚就這樣掉下來，雖然就成了大家擔心我的原因之一，但這也是正常的生理反應，就像是打哈欠會流淚一樣，我只是因為嚇到而流淚。然後因為掉眼淚會引發更多的誤解，所以才會遮住臉」。

▲永野芽郁節目中突然被江頭2：50追趕，嚇得立即往上跑。（圖／翻攝自X）

▲江頭2：50吐舌，永野芽郁回座位後全程遮臉，後來一度離開節目。（圖／翻攝自X）

關於外界報導「一度離開節目」，永野芽郁回應道：「眼淚掉下來的話，會被大家認為我還無法釋懷，這樣不好。而且頭髮也亂了」。她為此決定退到後台，讓化妝師幫忙整理。

面對日網議論節目，永野芽郁表示：「不論是針對我個人、江頭先生，還是節目本身的言論，我相信都有各種聲音。不過我認為，這就是一場因為是現場直播才發生的突發狀況，僅此而已。我不希望事情被炒作得更大，也不想再被說一些難聽的話，所以我認為用自己的話來說清楚是最正確的方式。」

而永野芽郁自己也受到批評，直言：「有些真的惡意到讓人難以置信的言論，我會想辦法處理，粉絲們不用太擔心。只要支持我的粉絲和聽眾們願意相信我、繼續為我加油，這對我來說就足夠了，請大家放心。」她一口氣回應完後說：「這件事情我不會再提第二次了。」將這次的爭議做個了結。