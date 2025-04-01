ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

永野芽郁首發聲「真的被嚇哭」！節目遭諧星追趕吐舌…親揭遮臉原因

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁3月29日為宣傳新劇參加TBS電視台的綜藝節目《全明星感謝祭2025春》，現場直播中，面對諧星江頭2：50身穿貝殼胸罩衝來，加上當眾舔舌，不禁當場嚇哭，引發觀眾譴責根本是性騷擾。隨後江頭2：50拍片道歉，電視台發表道歉聲明，她昨日（31）也在廣播節目回應此事。

▲▼永野芽郁深夜首發聲。（圖／翻攝自X）

▲永野芽郁上節目遭諧星追趕吐舌嚇哭，深夜首發聲回應爭議。（圖／翻攝自X）

據日媒《東京體育報》報導，永野芽郁自昨日起擔任電台節目的週一主持，節目到中段，主動談及3月29日的《全明星感謝祭2025春》。她首先表示節目是很有趣的，且透露為了更真實體驗，節目並沒有劇本，「我甚至不知道節目的進行方式，完全跟觀眾相同的感覺去享受」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而永野芽郁第一次看到江頭2：50，直言道「他能動得這麼靈活嗎？哇，真是令人驚嘆。」而她節目被江頭追趕，是在這個節目的第二次接觸，「我一開始太輕鬆了，沒想到會衝來我這邊，所以當他突然跑過來的時候，真的嚇了我一跳。他真的跑得非常快。但是我逃跑的速度也很快，所以我就立刻反射性地跑開了。跑的時候我真的是嚇到了，眼淚就這樣掉下來，雖然就成了大家擔心我的原因之一，但這也是正常的生理反應，就像是打哈欠會流淚一樣，我只是因為嚇到而流淚。然後因為掉眼淚會引發更多的誤解，所以才會遮住臉」。

▲▼永野芽郁深夜首發聲。（圖／翻攝自X）

▲永野芽郁節目中突然被江頭2：50追趕，嚇得立即往上跑。（圖／翻攝自X）

▲▼永野芽郁深夜首發聲。（圖／翻攝自X）

▲江頭2：50吐舌，永野芽郁回座位後全程遮臉，後來一度離開節目。（圖／翻攝自X）

關於外界報導「一度離開節目」，永野芽郁回應道：「眼淚掉下來的話，會被大家認為我還無法釋懷，這樣不好。而且頭髮也亂了」。她為此決定退到後台，讓化妝師幫忙整理。

面對日網議論節目，永野芽郁表示：「不論是針對我個人、江頭先生，還是節目本身的言論，我相信都有各種聲音。不過我認為，這就是一場因為是現場直播才發生的突發狀況，僅此而已。我不希望事情被炒作得更大，也不想再被說一些難聽的話，所以我認為用自己的話來說清楚是最正確的方式。」

而永野芽郁自己也受到批評，直言：「有些真的惡意到讓人難以置信的言論，我會想辦法處理，粉絲們不用太擔心。只要支持我的粉絲和聽眾們願意相信我、繼續為我加油，這對我來說就足夠了，請大家放心。」她一口氣回應完後說：「這件事情我不會再提第二次了。」將這次的爭議做個了結。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

GET戴佩妮同款「遞麥名場面」 梁靜茹遇粉絲走音狂憋笑

推薦閱讀

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！　她再去錄影竟遭辭退

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！　她再去錄影竟遭辭退

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

趙駿亞家暴再+1！女團偶像提「小三」遭暴打　求償醫藥費挨告恐嚇

趙駿亞家暴再+1！女團偶像提「小三」遭暴打　求償醫藥費挨告恐嚇

直擊「天花板級啦啦隊女神」現身西門町！0偽裝全被拍…狂露蜜大腿

直擊「天花板級啦啦隊女神」現身西門町！0偽裝全被拍…狂露蜜大腿

陸女星高齡生子宣布「月子要坐100天」！挨酸：老公像伺候祖宗

陸女星高齡生子宣布「月子要坐100天」！挨酸：老公像伺候祖宗

韓娛10大爭議一次看！　不只金秀賢…鄭雨盛捲多角戀、SUGA酒駕道歉

韓娛10大爭議一次看！　不只金秀賢…鄭雨盛捲多角戀、SUGA酒駕道歉

法院證實：已收到金秀賢訴狀！求償120億高額「將派3法官合議」

法院證實：已收到金秀賢訴狀！求償120億高額「將派3法官合議」

金秀賢道歉痛哭「挨酸鱷魚的眼淚」　她揪1點逆風發聲

金秀賢道歉痛哭「挨酸鱷魚的眼淚」　她揪1點逆風發聲

金秀賢不認…又被曝光2部私密片打臉！疑與未成年金賽綸「喝酒過夜」

金秀賢不認…又被曝光2部私密片打臉！疑與未成年金賽綸「喝酒過夜」

女星頻遭性騷…曾國城脫口「妳應該快習慣了吧」 7黑歷史被起底

女星頻遭性騷…曾國城脫口「妳應該快習慣了吧」 7黑歷史被起底

前主播「一度懷疑金秀賢在演戲」　看他爆哭：跟《淚之女王》87%相似

前主播「一度懷疑金秀賢在演戲」　看他爆哭：跟《淚之女王》87%相似

電視台向永野芽郁道歉！　認半裸追逐「不適當」：請別罵出演藝人

電視台向永野芽郁道歉！　認半裸追逐「不適當」：請別罵出演藝人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！　她再去錄影竟遭辭退

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

趙駿亞家暴再+1！女團偶像提「小三」遭暴打　求償醫藥費挨告恐嚇

直擊「天花板級啦啦隊女神」現身西門町！0偽裝全被拍…狂露蜜大腿

陸女星高齡生子宣布「月子要坐100天」！挨酸：老公像伺候祖宗

韓娛10大爭議一次看！　不只金秀賢…鄭雨盛捲多角戀、SUGA酒駕道歉

法院證實：已收到金秀賢訴狀！求償120億高額「將派3法官合議」

金秀賢道歉痛哭「挨酸鱷魚的眼淚」　她揪1點逆風發聲

金秀賢不認…又被曝光2部私密片打臉！疑與未成年金賽綸「喝酒過夜」

女星頻遭性騷…曾國城脫口「妳應該快習慣了吧」 7黑歷史被起底

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

永野芽郁

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 好市多99元滷肉飯「千千評論超老實」！揭最可惜關鍵：口感不太好
  2. 去年拆夥好味小姐！「營養師品瑄」品牌將結束營業了
  3. 張國榮逝世22年！愛人唐鶴德「誰能代替你地位」甩另找新歡代孕風波
  4. 永野芽郁首發聲「真的被嚇哭」！節目遭諧星追趕吐舌…親揭遮臉原因
  5. 女星頻遭性騷…曾國城脫口「妳應該快習慣了吧」 7黑歷史被起底
  6. 小孟老師／4月1日星座運勢　愚人節別被騙！穿上幸運色添好運
  7. 直擊「天花板級啦啦隊女神」現身西門町！0偽裝全被拍…狂露蜜大腿
  8. 趙駿亞爆劈腿女演員！她「忘打電話」遭施暴6hrs：像煉獄 身分線索曝
  9. 趙駿亞家暴再+1！女團偶像提「小三」遭暴打　求償醫藥費挨告恐嚇
  10. 陳小霞睽違14年要開唱了！　竟直接警告：送蛋糕我會砸掉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366