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女星頻遭性騷…曾國城脫口「妳應該快習慣了吧」 7黑歷史被起底

【神隱再爆摸大腿3】女星自曝頻遭性騷擾　曾國城竟問：妳應該快習慣了吧？

▲曾國城（左）曾問遭陳建州騷擾的郭源元（中）應該習慣了被性騷擾，被指踩性平紅線。

圖文／鏡週刊

曾國城是非纏身，網紅德州媽媽則在臉書列出「曾國城7大黑料」，第一條就是多年前喝醉酒，試圖強吻陶晶瑩，陶晶瑩被堵在牆上大聲拒絕掙扎，藍心湄立馬挺身相救，對於此事，陶晶瑩近日坦言：「確實不太舒服。」「犯錯的不是我，我有什麼好不敢說的？因為在場滿多人的，所以大家可以知道，我不會去亂編啦…而且那是在小康（庹宗康）的店！」

此外，曾國城的黑歷史還有性騷女導演及女星、踩性平紅線、白嫖酒店妹、羞辱女性身材、吃女星豆腐，以及不尊重來賓；比如他曾問被陳建州騷擾的郭源元：「妳經常被性騷擾？」郭源元回說：「我覺得頻率有點高，即便我不知道別人的頻率。」曾國城：「那妳應該快習慣了吧？」郭源元則答：「這種事情不會習慣的。」網友指出光是這樣對話，就可看出曾國城對男女之間的界線相當模糊。

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【神隱再爆摸大腿3】女星自曝頻遭性騷擾　曾國城竟問：妳應該快習慣了吧？

▲陶晶瑩（左）近期在廣播節目聊到被曾國城索吻，就算過了20年，仍感到不太舒服。右為吳小帽。

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