趙駿亞爆劈腿女演員！她「忘打電話」遭施暴6hrs：像煉獄 身分線索曝

▲模特兒出身的趙駿亞（右），轉型當演員後，2010年因《新兵日記》班長王威一角竄紅。（翻攝趙駿亞 駿臨天下粉絲部）

圖文／鏡週刊

模特兒出身的趙駿亞，轉型當演員後，2010年因《新兵日記》的班長王威一角竄紅，當時他被爆出劈腿成性，更在KTV飛踢女模前女友，但慣性撒謊的趙駿亞，多年來對於家暴指控都否認到底。2015年一名徐姓女子出面控訴他傷害，據查，該名徐女其實也是演藝圈女星。

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▲趙駿亞的帥氣班長形象，讓他擁有不少女性粉絲。（翻攝趙駿亞 駿臨天下粉絲部）



2015年趙駿亞與楊喬伊還在交往時，就被發現劈腿一起拍戲的徐姓女演員，徐女先是在不知情的狀況下當了小三，還曾在家中遭趙駿亞暴力性侵；據聞雙方當時在家中喝酒，因故起爭執後，趙駿亞被爆「拿酒瓶捅女方下體」，還強行「要對方口交及拍攝私密處照片」，最後徐女逃離報警。

2016年，士林地檢署宣布偵查終結，趙駿亞被依傷害罪起訴，不過妨害性自主罪嫌部分因為證據不足，獲檢方處分不起訴。徐女曾接受本刊訪問透露，「只要一句話惹趙駿亞不開心，就會被打。」但趙駿亞每次動手後，又會求她原諒，辯稱不是故意的，或請朋友當和事佬，不然就是到公司、家門口站崗堵人。

有次徐女沒有在約好的時間打電話給趙駿亞，他就殺到女方家樓下，將徐女拉上樓暴打，甚至持熱水瓶打頭、拿枕頭掩口鼻，還用腳踩臉；徐女想逃出家門，又被拉住頭髮拖行，持續遭施暴長達6小時，形容「像人間煉獄一般」，直到趙駿亞睡著才得以脫逃。

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