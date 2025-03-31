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謝京穎為籌奶奶醫藥費遭詐騙　親拍肉搏戲收工才發現「膝蓋瘀青」

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情緊張刺激，飾演孝順孫女楊可薇的謝京穎，近日因劇情安排，深入險境，與詐騙集團展開一連串驚險的對手戲，其敬業的演出態度獲得劇組及觀眾一致肯定。

▲謝京穎在《好運來》飾演謝瓊煖的孫女。（圖／民視提供）

▲謝京穎在《好運來》飾演謝瓊煖的孫女。（圖／民視提供）

劇情描述可薇（謝京穎飾）為了籌措阿嬤（謝瓊煖飾）的手術費用，積極尋找高薪工作，卻意外落入求職詐騙的陷阱。謝京穎在劇中不僅展現了角色的機警與勇敢，更親身上陣演出多場與歹徒的追逐與打鬥場面。

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▲謝京穎在《好運來》飾演謝瓊煖的孫女。（圖／民視提供）

▲謝京穎在《好運來》飾演謝瓊煖的孫女。（圖／民視提供）

談及這段驚險的劇情，謝京穎分享自己初入行時也曾遭遇詐騙的經驗，讓她對這次的角色更能感同身受。她回憶道，當時對方聲稱要為她拍攝宣傳照，收取了數萬元費用，最終卻只拿到幾張沒有電子檔的照片，讓她相當無奈，也驚覺打工求職的陷阱重重。

▲謝京穎在《好運來》飾演謝瓊煖的孫女。（圖／民視提供）

▲謝京穎在《好運來》飾演謝瓊煖的孫女。（圖／民視提供）

這次在《好運來》中，謝京穎為了真實呈現可薇奮力抵抗歹徒的模樣，許多肢體衝突的戲份都親力親為。她透露，在拍攝追逐和扭打的過程中，為了追求畫面的真實感，頻頻摔倒在地，導致雙膝佈滿瘀青。但謝京穎表示，當下只專注於角色情緒的展現和劇情的推進，劇組在拍攝現場也相當注重演員安全，讓她能夠更放心地投入演出，將可薇的勇敢和毅力詮釋得淋漓盡致。直到收工回家後，她才發現雙膝的疼痛，但也認為一切的付出都是值得的。

▲謝京穎在《好運來》飾演謝瓊煖的孫女。（圖／民視提供）

▲謝京穎在《好運來》飾演謝瓊煖的孫女。（圖／民視提供）

謝京穎也提到，這次與她有不少對手戲的演員，都是過去在其他檔戲合作過的夥伴，雖然之前沒有太多直接對戲的機會，但彼此之間已經有了一定的默契。這次能夠在《好運來》中攜手合作，讓她感到非常開心，也期待未來劇情能有更多精彩的發展，相信大家的好默契一定能為觀眾帶來更棒的戲劇效果。

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