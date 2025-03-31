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42歲修杰楷「健身成魔」超規律生活！　狀態驚人吐心聲：老了不想被照顧

記者孟育民／台北報導

TVBS《女人我最大》官網4月邀請修杰楷擔任封面人物，分享他在家庭、事業與個人成長上的堅持與信念。他透露自己以收藏手錶，來紀念生涯中特定的日子，還將珍藏的手錶送給後輩，以提醒責任的重要，藉由手錶當作信念的傳承物。他剛過42歲生日，生日當天在新加坡宣傳新戲，與其他小鮮肉演員一字排開，完全看不出已步入不惑之年，他身材維持極好，原因除了身為演員得隨時備戰，他吐露心聲，努力鍛鍊竟是「老了不想被照顧」。

▲▼修杰楷平時熱愛騎行，靠運動保持身材。（圖／TVBS提供）

▲▼修杰楷擔任TVBS《女人我最大》4月官網封面人物。（圖／TVBS提供）

▲▼修杰楷平時熱愛騎行，靠運動保持身材。（圖／TVBS提供）

修杰楷是演藝圈出名的運動狂人，熱愛健身、騎行與跑步，對自身的體能素質要求極高，不只運動，對於飲食與睡眠同樣要求，他表示：「這是一種職業的自覺，不是為了短期目標，而是長久的堅持。」沒有拍攝行程時，他的時間圍繞著家庭，「孩子9點前上床，我盡量在11點前睡，早上6點起床，最多讓自己賴床到7點」。會如此要求自己，除了身為演員，需要隨時處在「準備好」的狀態，他笑說：「想讓自己維持好，也是因為老了不想被照顧的想法。」

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▲▼修杰楷平時熱愛騎行，靠運動保持身材。（圖／TVBS提供）

▲修杰楷平時熱愛健身，靠運動保持身材。（圖／翻攝自修杰楷臉書）
修杰楷有收藏手錶的嗜好，至今已有十多支，他將手錶當作記錄生涯的里程碑，他人生的第一只勞力士，來自25、26歲開始演戲存到錢的自己，他說：「那時候很拼，終於存到足夠的錢，買下夢寐以求的錶，它代表著一部戲、一段努力的見證。」勞力士後來給了姪子，用來提醒他責任與承諾，他接著說道：「或許未來，當我的女兒長大成人，我也會送她一支手錶，告訴她時間的珍貴、責任的重量，怎麼運用決定了人生方向。」

▲▼修杰楷平時熱愛騎行，靠運動保持身材。（圖／TVBS提供）

▲▼修杰楷愛好收藏手錶。（圖／TVBS提供）
修杰楷主演的《小娘惹之翡翠山》即將在4月6日起每周日晚間10點於TVBS 42台播出，這是他成為人父後，首次離家到新加坡演出，他飾演一個背負家族使命、內心充滿掙扎的角色，比起心理的掙扎，現場拍攝過程更是挑戰，他表示當地比較悶熱，拍攝現場又不能開啟空調與風扇，「常常穿好戲服準備好要拍的時候，就已經滿頭大汗了」。他演而優則製作，他解釋：「製作人從故事發想到成品，每個環節都參與其中，讓我充滿熱情。」更喜歡當製作人或是演員？他苦笑：「兩者難以取捨，但我希望能兼顧。」

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