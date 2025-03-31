持修亞巡開跑這點變了！連聚餐都在舉啞鈴　只吃「蒸蛋、青菜」

記者吳睿慈／綜合報導

歌手持修首次亞洲巡演《愛》如火如荼展開，剛結束深圳、廣州、廈門、杭州、上海、北京6站，巡演正在進行中，他也堅持不間斷健身，每到一個新地方就會先找尋附近24小時的健身房，更買了一個20公斤的啞鈴，連聚餐都在旁邊舉啞鈴健身，驚人毅力連自己都始料未及！

▲持修亞巡開跑努力健身。（圖／EMI提供）



持修巡演間為保持最佳體力，已經持續健身超過兩個月，除了找24小時健身房，還買了20公斤啞鈴鍛鍊，團隊於演出後用餐小聚，雖然大家都在吃飯，但他皆在旁邊舉啞鈴健身，演出期間更只吃蒸蛋跟青菜，他表示自己以前幾乎沒辦法長時間堅持同一件事，這次看到自己不斷在改變和進步，很開心自己真的做到了，更成功克服心魔，完成「唱二天、休一天」的挑戰。



第一次跑亞洲巡演，雖然忙碌但若稍有點空檔，持修的紓壓療法是買寶可夢卡牌。而他的第三張創作專輯《受》愛的精裝版實體專輯已在31日正式推出，無論是歌詞情感、音樂風格、演唱技巧等都更加升級，呈現比以往更多三倍以上的努力。

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▲持修亞巡開跑靠寶可夢卡牌舒壓。（圖／EMI提供）



對於實體專輯設計也一點都不馬虎，為了展現專輯《受》怪奇的病態愛，原是時尚雜誌御用的平面攝影師郭桓誥，將相機化作一直跟蹤持修的恐怖情人視角，跟著他穿梭在大街小巷，以各種特殊構圖病態地展示有人在偷窺持修的一舉一動，如此獵奇的攝影角度，被企劃團隊嘲稱是持修的首本「盜攝寫真」，增加了另類的收藏價值。

▲持修連吃飯都在舉啞鈴，巡演只吃蒸蛋、青菜。（圖／EMI提供）



而實體專輯的創意裝幀設計，是二度合作金曲獎最佳裝幀設計師吳建龍，同樣以恐怖情人的視角放入許多懸疑詭譎的元素，匠心打造滿滿的惡趣味。因應專輯主題「受」更煞費苦心補完「受」失去的那顆心作為包裝主軸，持修更在百忙中本尊直擊包裝廠，親自解密「愛的精裝版」所有小細節，從特造愛心形外盒，到裡頭亂塗鴉的海報、揉爛的海報、心心相印歌詞本、受恐嚇明信片、以及愛偶像小卡，更精心繪製隱藏版限量閃卡，持修在巡演空檔抽時間到包裝廠完成這一盒盒「愛」的驚喜，完整了《受》愛的精裝版實體專輯從裡到外的概念。