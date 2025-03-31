記者張筱涵／綜合報導

美國亞特蘭大饒舌歌手楊斯庫特（Young Scooter）驚傳於當地時間3月29日，也就是他39歲生日當天不幸身亡。根據警方說法，他在逃避警方追捕時試圖翻越圍欄，不慎腿部重傷，送醫後宣告不治。據悉，傷勢可能涉及致命的股動脈破裂。

▲楊斯庫特離世。（圖／翻攝自Instagram／youngscooter）



警方表示，當日下午5點30分接獲報案，稱亞特蘭大東南部一處住宅疑似發生槍擊，一名女子遭人強行拖入屋內。警員趕抵現場後，一名男子短暫開門又迅速關上，警方隨即展開封鎖線布置，過程中有兩名男子從屋後逃逸，其中一人返回室內，另一人則翻越兩道圍欄逃離，該人後來被證實即為楊斯庫特。

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警方在圍欄另一側發現楊斯庫特腿部受傷，現場緊急施以止血帶急救後送醫，惟最終仍傷重不治。警方強調，與楊斯庫特接觸期間並未有員警開槍，否認他是遭警方射殺的傳聞。目前案件仍在調查中。

楊斯庫特出道於2012年，與饒舌歌手未來小子同屬Freebandz，兩人更是從小認識的朋友。他也曾與Waka Flocka Flame及古馳馬恩（Gucci Mane）的唱片廠牌合作。他2018年與未來小子及朱斯沃爾德（Juice WRLD）合作的〈Jet Lag〉打進Billboard Hot 100，是其音樂生涯的重要里程碑。最新作品〈Trap’s Last Hope〉則於2024年3月發行。

楊斯庫特生前育有至少4名子女。消息曝光後，兒子Kenneth Bailey Jr.在Instagram表達哀痛，表示「我的心碎成無數片」，稱父親是他的摯友，也公開指責亞特蘭大警方對父親死亡應負部分責任。整起事件持續引發外界關注與討論。