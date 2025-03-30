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直擊／金秀賢取消來台「粉絲哭了」！　場外做1事聲援力挺：沒辦法相信

記者孟育民／高雄報導

韓星金秀賢近日深陷和已逝女星金賽綸的交往爭議，原訂30日來台參加「高雄櫻花季」及見面會也緊急喊卡，《ETtoday星光雲》直擊活動現場，場外「淚之女王」快閃店人潮絡繹不絕，雖然金秀賢不來了，不過仍有許多粉絲遠道而來，不只特別南下力挺，還有從香港、新加坡、馬來西亞等地的粉絲堅持不改機票飛來，來自香港的粉絲受訪時透露，喜愛金秀賢超過10年，對於無法見到偶像，突有感而發，當場聲淚俱下。

▲▼粉絲力挺金秀賢。（圖／記者孟育民攝）

▲▼「淚之女王」快閃店仍有許多金秀賢粉絲前來。（圖／記者孟育民攝）

▲▼粉絲力挺金秀賢。（圖／記者孟育民攝）

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▲▼粉絲力挺金秀賢。（圖／記者孟育民攝）

現場也有粉絲準備金秀賢的手幅，上面寫著「秀man，我們永遠是你可靠的支柱」，他們表示要用實際行動力挺：「我們沒有要退票，我們在這個地方不進去，我們要讓會場空著。」同樣喜歡金秀賢超過10年的粉絲說：「我們都有去了解背景，這個無良媒體之前陷害過很多藝人，所以我們都希望真相趕快出現，我們就是守候，這些採證也沒有經過公權力，所以我們沒辦法相信！他如果真的有錯，我們也就認，不過他沒有做的就不要推到他身上。」盼望大家理性看待案件，認為金秀賢要回歸雖然難，但僅希望他能健康快樂就好，不願看見憾事發生。

▲▼粉絲力挺金秀賢。（圖／記者孟育民攝）

▲粉絲準備手幅用實際力挺金秀賢。（圖／記者孟育民攝）

一群粉絲因為金秀賢而結緣，私下都透過群組聯絡感情，對於金秀賢最終決定不來高雄，粉絲表示第一時間難免失望，「當然失落，因為這樣的原因不能來。」不過他們仍相聚在快閃店買周邊，其中一位海外粉絲說：「飯店都不能改，我們還是要來見我們的家人。」

▲▼ 0705《淚之女王》金秀賢抵台桃園機場。（圖／記者黃克翔攝）

▲金秀賢捲入風波持續延燒。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

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金秀賢, 櫻花季, 金賽綸

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