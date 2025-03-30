蕭敬騰開唱「焦慮3個月」最怕1事　不讓老婆Summer知道...原因超甜蜜

記者蔡琛儀／澳門報導

蕭敬騰昨（29日）在澳門舉辦演唱會，會後受訪時他坦言，這是他睽違三個多月後的首場大型演出，在準備期間相當焦慮，甚至每天做夢夢到自己感冒，因此醒來第一件事就是確認喉嚨狀況，也很少不出門，他平常一年四季都戴著圍巾睡覺，保護喉嚨，不過，他選擇不讓經紀人兼老婆Summer知道自己的擔憂，「幹嘛讓她一起焦慮，自己把身體顧好就好。」

▲蕭敬騰演唱會後切蛋糕慶生。（圖／寬魚國際Ｘ華納音樂提供）

談到未來演唱會是否會回到台北舉行，他透露仍在確認演出檔期，但預計是明年，「大巨蛋很迷人，我努力一下。」此外，昨晚他唱〈倒帶〉，還打趣虧「聽說周先生都不唱，弟弟幫他唱。」被問到此事，他笑說：「不要害我！」但也透露，因為去年演出時開放歌迷點歌，乾脆直接把常被點到的曲目放進本次歌單，是否考慮找周杰倫合唱？他笑說：「我覺得他不會唱。」

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除了音樂，蕭敬騰近期也勤運動、打網球，還曾與周杰倫對戰，被Summer爆料他目前體重60公斤，腰圍約26、27吋，但他對於追求肌肉興趣缺缺，直言：「我覺得練肌肉無聊，我喜歡運動，但練肌肉很累。」此外，他之前左手小拇指無法自由伸展，正研究是否與尺神經有關，或是有肘隧道症候群。