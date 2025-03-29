NanaQ力挺DK、阿滴轉發2文　談鍾明軒曝理解：壓根不需要解釋

記者王靖淳／綜合報導

網紅鍾明軒最近上節目透露，出國時發現很多人不知道台灣，所以他在自我介紹時會稱「我們是Chinese culture（中華文化）。」言論一出立即掀起兩派討論，就連網紅阿滴、DK都公開分享對此事看法，但卻被部分網友質疑是帶頭霸凌。為此，網紅NanaQ在社群轉發兩人的貼文發聲了。

▲NanaQ聲援DK、阿滴。（圖／翻攝自Threads／nanaq1111）

NanaQ坦言看了很多遍DK和阿滴的貼文，她認為兩人只是在分享個人經驗，不覺得有需要解釋的地方，「有的話就是觀看者自己的延伸。」談到鍾明軒稱出國以後發現很多人不知道台灣、台積電，因此比起說「Taiwan」，他自介時會用「我們是chinese culture（中華文化）」來向對方解釋，為此NanaQ表示理解：「同樣一件事，而且是很平凡的事，壓根不需要解釋的事，要一直跟別人講，一直講、一直講，真的很無奈。」

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▲NanaQ表示理解鍾明軒。（圖／翻攝自Threads／nanaq1111）

此外，針對被部分網友質疑帶頭霸凌鍾明軒，阿滴事後透過Threads發文，強調自己該篇的貼文內容只有兩個重點，分別是分享個人的旅遊經歷以及自己嘗試的做法。異色檔案DK也在Threads發文，表示自己那篇文是分享旅行的經驗，「其中結尾提到『沒什麼好避諱』的這句話，那是我當下的感受，我覺得講自己來自台灣，是件自然、不需要猶豫的事，不是在否定別人的做法。」

▲▼阿滴、DK發聲。（圖／翻攝自Threads／rayduenglish、mystery_case_life）