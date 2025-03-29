阿滴遭疑霸凌鍾明軒再發聲！　稱「80%機率對方知道台灣」挨酸

記者王靖淳／綜合報導

網紅鍾明軒最近上節目透露，出國時發現很多人不知道台灣，所以他在自我介紹時會稱「我們是Chinese culture（中華文化）。」言論一出立即掀起兩派討論，就連網紅阿滴、DK都公開分享對此事看法，不過阿滴稱「80%的機率對方會知道台灣」的說法卻被部分網友質疑是帶頭霸凌，為此，他透過Threads二度發聲了。

▲阿滴（圖左）遭指霸凌鍾明軒。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish、big_star_ken）



阿滴表示，前幾天他在Threads上的發文引起不小討論，在看了大家的留言後，他決定與大家分享自己的想法。他解釋自己之所以發那篇文，是因為看到鍾明軒上節目透露，在美國留學時發現許多人對「台灣」一詞感到陌生，即使提到台北101或台積電也沒能引起共鳴，所以最終不得不用「中華文化」來介紹自己的背景。

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▲阿滴二度發聲。（圖／翻攝自Threads／rayduenglish）

阿滴強調，他發布那篇文想表達的重點有兩個，一個是他在國外，當有人問他來自哪裡時，他會說自己來自台灣，此時約有八成的外國人聽過台灣，「我討論的範圍是我旅行時跟我對話過的外國人，並不是世界上所有的外國人。」第二個重點是，面對完全沒聽過台灣的人，阿滴表示會用對方能理解的方式來介紹，「世界上本來就不可能每一個人都聽過台灣，因此我在學外語的時候都會特別學怎麼介紹我來自哪裡，在這個時候就能派上用場。」

▲阿滴分享出國經驗。（圖／翻攝自Threads／rayduenglish）

最後，阿滴提到，每個人的旅遊經歷不同、看世界的主觀事實也不同。談到鍾明軒上節目分享自己的經歷，他則說：「他今天分享了他的經歷，讓我也想分享我個人的旅遊經歷以及我嘗試的做法。」事實上，阿滴日前才在Threads發文分享出國經驗，他表示「以我去過這麼多國家的經驗來說，我自我介紹說 I’m from Taiwan, I’m Taiwanese 大概有80%的機率對方會知道台灣、台灣人」，剩下不認識台灣的2成，他則會好好向對方介紹。貼文曝光後，掀起熱議。