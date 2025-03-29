修杰楷被當工具人！　氣到開罵女兒好想退休

記者葉文正／台北報導

鏡電視《誰來演戲》主持人劉品言帶著修杰楷一起到士東市場買菜，路上還開玩笑說可能會遇到媽媽，沒想到一語成真，就在兩人討論玉米怎麼挑的時候，劉品言眼光餘角瞄到一個熟悉身影，定睛一看正是親媽無誤，讓她嚇到當場呆住。

▲劉品言(左)與修杰楷逛士東市場，竟巧遇劉品言媽媽。（圖／鏡電視）

修杰楷趕緊上前跟難得巧遇的劉媽媽打招呼，如此切親禮貌又主動，果然獲得劉品言媽媽青睞，劉媽媽逛了一圈市場再次現身時，手上多了一束鮮花還說要送修杰楷，讓自稱人生很少收到花的他又驚又喜，劉品言見狀故意吃味撒嬌的說：「怎麼會這樣，那我呢！」

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▲修杰楷收到劉媽媽送的花。（圖／鏡電視）



修杰楷表示從小就在媽媽開的小吃店幫忙洗碗，耳濡目染下他也對做菜產生興趣，19歲那年他甚至已經可以幫媽媽做菜出餐。如今修杰楷烹飪興趣不減，常為一家人下廚做飯，但讓他無奈的是因為自己太常煮菜，小孩反而不珍惜，總覺得爸爸的料理還好。

▲修杰楷談到做菜被嫌。（圖／鏡電視）

反而是太太賈靜雯不常下廚，如果有進廚房，就是端出拿手的玉米濃湯，以至於小孩們永遠記得媽媽煮得玉米濃湯是世界上最好喝的，嫌他的料理有點太膩，讓修杰楷相當吃味，他甚至氣得「威脅」小孩說：「等我老了，做不動了，你們也吃不到了」。



修杰楷雖然嘴巴念小孩不珍惜他的料理，但還是帶著劉品言一起到士東市場買晚上料理的材料，要買的菜、動線都早就想好的他，熟門熟路在各攤販中穿梭，親切跟攤商互動，愛家加上煮得一手好菜，完全就是完美好男人代表。一起工作時從未看過修杰楷抓狂生氣的劉品言，好奇他倒底會不會發脾氣，修杰楷大方地回說「我會啊！」他表示自己生氣時是會臉臭的，但是是沒有情緒的臭，而且會不想說話，但氣到不行時反而會變成一直想跟對方講道理的人，他坦承自己算是滿沒有耐心的，「所以跟我拍戲都很快樂，因為我希望大家不要浪費太多時間，快點回家」。



如今修杰楷不只是演員，也斜槓當起熱門戲劇《此時此刻》、《秘書俱樂部》的製作人。他表示製作人跟演員不同的是，得做決定以及給答案，並在有限預算內做到最大值，對他來說真的有點難，但好處就是時間上比較好安排，像他之前就是趁工作空檔，帶著一家人去冰島還有日本旅遊。修杰楷也透露「好想退休」，他說從小就在這看起來光鮮亮麗，但其實很微型的演藝世界裡長大，以至於每次出國看過國外的風景，都會覺得自己很渺小，加上帶著小孩出國，就會發現還有好多想知道的事情，自己也很珍惜陪著小孩一起去看世界的機會，所以跨出演員、擔任製作人只是自己的第一步，如果有機會的話也會是他邁向退休的第一步。